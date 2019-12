Bons voeux à tous les bénévoles et donateurs

Au Secours Catholique, l’année a été riche en projets, en rencontres, en fraternité. Bien sûr, la pauvreté est toujours bien présente en France, comme nous l’avons montré dans notre rapport statistique sorti début novembre. Mais les bénévoles sur le terrain, nous rappellent que la révolution fraternelle est en marche , qu’elle se vit au quotidien et en particulier au SC .

Je pense à Cindy, et ses deux enfants Jade et Noah, qui grâce à nous , ont pu partir en vacances au bord de la mer cet été. Je pense aussi à Moussa, un mineur isolé qui vient de Guinée et qui trouve un peu de réconfort auprès des bénévoles de Grenoble, dans le parcours du combattant administratif qui le mine. Je me rappelle aussi d’ Angélique, cliente d’un garage solidaire du Réseau Caritas France qui a pu acheter une voiture et retrouver du travail en tant qu’aide à domicile. Ils sont nombreux, ceux qui sont venus pousser la porte du Secours Catholique en 2019, près de 1,5 millions de personnes qui ont trouvé un sourire, du réconfort … certains disent même qu’ils ont trouvé une famille !

Ils sont très divers. Katia, par exemple est formatrice dans une boutique solidaire de notre réseau « Tissons la solidarité » et elle aide des femmes à retrouver un emploi ; Roselyne, chaque mardi propose à des détenus un atelier choral ; Jean Noel , dans la Jura rend visite à des familles en grande difficulté et les aide à remonter la pente ; Patrick est spécialiste du microcrédit ; Romain, étudiant fait du soutien scolaire …

Alors, oui j’ai envie de remercier tous les bénévoles du SC et d’ailleurs, qui nous poussent à toujours aller plus loin, dans nos combats et nos plaidoyers, dans notre audace pour accueillir les plus pauvres et défendre leurs droits. Merci aussi à tous nos donateurs, car c’est grâce à eux que nous pouvons mettre en place nos actions. Leur générosité est cruciale pour nous en ces temps difficles.

Je leur souhaite à tous de très belles fêtes de NOEL , ainsi qu’à tous les auditeurs de RCF, et à vous aussi bien sûr Stéphanie. Que cette période soit propice aux retrouvailles en famille, aux moments de partage et de joie …. Dans la contemplation paisible de ce Dieu Tout puissant qui se fait Tout petit !