Bruno Berthier : "Le score du parti LR est un séisme en Haute-Savoie"

La Liste emmenée par Nathalie Loiseau est incontestablement en tête avec 25,3% des voix. En deuxième position, arrive la liste Europe Ecologie Les Verts avec 18,13%. Le Rassemblement National complète le podium avec 18,09%.

L'EFFONDREMENT DES PARTIS TRADITIONNELS

Les partis traditionnels s'effondrent. Le plus surprenant, la chute du parti de Laurent Wauquiez Les Républicains. C'est un "séisme" pour le maître de conférences en faculté de droit à l'Université Savoie Mont-Blanc Bruno Berthier. "La Haute-Savoie était pourtant un département monochrome en la faveur de la droite traditionnelle" explique-t-il. Avant de pointer du doigt la campagne "atone" des Républicains. La bonne participation a joué en la défaveur de la liste emmenée par François-Xavier Bellamy.

LREM EN TÊTE DANS LES GRANDS BASSINS DE VIE

Le parti au pouvoir La République en Marche fait cavalier seul à l'échelle départementale. Notamment sur Annecy. La liste menée par Nathalie Loiseau affole tous les compteurs avec 30% des suffrages exprimés. LREM arrive également en tête dans d'autres grandes villes comme Annemasse, Thonon-Les_Bains et Chamonix.



LA VAGUE VERTE

La surprise arrive du côté des écologistes. La liste emmenée par Yannick Jadot arrache la deuxième place au détriment du Rassemblement National. Les Haut-Savoyards confrontés depuis longtemps à de sérieux problèmes de pollution, la prise de conscience écologique semble s'être matérialisée dans ce vote en faveur d'EELV. Bruno Berthier va même plus loin, en se demandant quelle sera la réaction de la gauche traditionnelle face au succès des Verts. "On pense même aux Municipales, dans le Genevois, sur les rives du Léman" explique-t-il. "Il va y avoir bataille" promet le politologue.

LA DECEPTION RN

L'un des perdants de cette soirée en Haute-Savoie, c'est le parti de Marine Le Pen. Le Rassemblement National se contente de demeurer fort dans la Vallée de l'Arve. C'est une tradition, en tête à Cluses, à Bonneville, à Scionzier. Il l'emporte à Faverges. De bons résultats aussi à Saint-Pierre-en-Faucigny et Rumilly. La liste menée par Jordan Bardella remporte sans surprise les suffrages de la plus petite commune du département : Novel, dans le Chablais.

Les résultats zone par zone commune par commune ► Edition du lundi 27 mai 2019 à 08h01