CHROJEUNESSE

Cette BD est à mettre entre les mains et sous les yeux de tous les pré-ados, à partir de 8 ou 9 ans.



Dans ce livre on suit 5 personnages : Gigi l’enthousiaste, Sarah la fan de Rap, Tom le Skateur, Lise la timide et Charlie le passionné de photo. Il y a aussi des moutons et un chat : Oscar mais vous découvrirez leurs rôles à la lecture.

Ces 5 personnages se posent des questions, ils ont peur, ils sont timides, parfois mal dans leurs peaux, ensemble ils vont chercher et expérimenter des solutions.

Même à l’âge adulte ce n’est pas facile d’avoir confiance en soi. Vous avez complétement raison c’est pour ça que c’est important d’aider les enfants et les jeunes adolescents à prendre conscience de leurs forces et de leurs capacités et surtout de comment ils peuvent les développer pour se sentir bien dans leurs peaux et bien avec les autres. La construction de la BD parfois un peu fouillis est structurée autour de la définition de la confiance en soi c’est à dire devenir son propre meilleur ami, son allié.

Une fois l’objectif déterminé la BD donne aux lecteurs 4 trucs : apprendre à se connaitre vraiment en construisant, par exemple, un arbre à qualité ou un carnet de qualités, pour se rendre compte de ses points forts. Les ados sont aussi encouragés à demander des signes de reconnaissance positif à leur entourage pour regonfler leur confiance en soi.

Le deuxième c’est celui que je préfère : se regarder avec sympathie, parce qu’on est parfait comme on est. Dans ce mouvement de douceur avec soi-même, les héros encouragent les lecteurs à faire de leurs mieux et à être patient avec eux même pour prendre le temps de réussir. Pour chacun des points la BD pointe aussi des pièges à éviter comme se sentir coupable, se comparer aux autres ou avoir peur des critiques et du regard des autres.

Gigi nous conseille ensuite d’être à l’écoute et de connaitre nos émotions, d’apprendre à les nommer, mais aussi à bien faire la différence les envies et les besoins plus fondamentaux. Les jeunes héros sont ensuite invités à découvrir leurs trésors, leurs rêves et à les partager avec les autres pour les faire grandir et devenir plus confiant entre eux.

Le dernier conseil c’est d’être son meilleur supporter et de se féliciter et de se récompenser.



Cette BD est particulièrement douce et bienveillante. Elle aide à faire le point sur ses forces et ses faiblesses et à progresser avec et pour les autres. Je vous conseille néanmoins de la lire avec votre ado pour en discuter avec lui.