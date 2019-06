Comment favoriser l'autonomie des enfants autistes ?

Vue de l’extérieur, c’est une petite résidence de deux étages à l’architecture moderne, recouverte de panneaux de bois. Un cadre plutôt chaleureux. C'est "Habited". Et justement, ceux qui l’habitent sont de jeunes adultes atteints d’autistes à des degrés divers. Ce projet de logement locatif particulier, on le doit à Fabienne De Oliveira, elle-même maman d’une fille handicapée, diagnostiquée tardivement, à 22 ans.

En 2011, Fabienne créé donc l’association Israa, avec le but de mieux intégrer les personnes autistes dans la société. Quatre ans plus tard, soutenu par des partenaires locaux, mairie, département et Agence régionale de santé, Habited ouvre ses portes à Roncq, à quelques kilomètres de Lille. Au total, 10 studios individuels couplés avec des services d’accompagnement adaptés aux différents profils des résidents.

Sept accompagnants se relayent donc chaque jour pour assurer une présence. Quant à la location, elle s’élève à 543 euros par mois. Des logements individuels que chacun aménage à son goût avec également des parties communes pour favoriser la rencontre et l’intégration sociale.

Une adresse et une autonomie qui a permis à certains de trouver un emploi à proximité. Le concept reste encore unique en France. Mais l’association souhaite bien l’étendre à d’autres villes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur asso-israa.fr.