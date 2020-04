De nombreuses propositions pour vivre une belle Semaine sainte malgré le confinement

VIVEZ PÂQUES ET LA SEMAINE SAINTE EN DIRECT SUR RCF - Dans ce contexte de confinement lié à l’épidémie de Covid-19, toutes les équipes RCF se mobilisent pour vous faire vivre en direct la Semaine sainte et Pâques. Ainsi, nous proposons à nos auditeurs une programmation autour de trois axes : DONNER DU SENS, PRIER et ACCOMPAGNER.

Après un Carême pas comme les autres, les chrétiens s'apprêtent à vivre un triduum pascal particulier. Si le confinement, qui prive les prêtres du contact avec les fidèles, est pour eux aussi une épreuve, nombreux sont ceux qui se mobilisent pour accompagner les fidèles à distance. Et encourager chacun à la communion par la prière.



Redevenir des églises domestiques : la proposition des dominicains

Convaincus que les chrétiens ne doivent pas rester uniquement spectateurs en cette période particulière, les dominicains de Toulouse invitent les foyers à redevenir des églises domestiques. "La famille constituée de Marie, Joseph et Jésus, c'était la première Église, explique Frère Olivier de Saint Martin, puisqu'on est confinés, est-ce qu'on peut pas retrouver cette essence de l'Église qui est la famille, la famille comme un lieu où l'on apprend à vivre l'Évangile." Ils ont conçu un kit Semaine sainte à télécharger gratuitement.

Pour chaque jour de la Semaine sainte, ils mettent à disposition un déroulé des offices, avec des textes, des méditations et des chants. Ainsi, pour les lundi, mardi et mercredi, ils font deux propositions : "à l’école de Marie, reprendre la vie du Christ sous forme de méditation du Rosaire" ou "méditer, à l’aide d’une liturgie de la Parole, chaque jour sur la figure d’un pécheur" : Judas, la figure de celui qui est enfermé dans son péché et n’ose pas demander pardon ; Pierre, celui qui accepte de se laisser regarder par le Christ et découvre qu’il reste aimé par Dieu ; Marie-Madeleine est la figure de celle dont l’amour et la confiance en Dieu font qu’il s’approche sans crainte du Christ. Ce qui est proposé dans ce kit, c'est "de multiples manières de vivre la foi", explique le dominicain. On y trouvera également des suggestions culinaires - notamment une recette de pain sans levain pour le Jeudi saint - et aussi des activités pour les enfants.



Partager un regard d'espérance dans l'épreuve : la proposition du diocèse de Toulon

Partager "un regard d'espérance, de confiance et de paix", c'est ce qui anime le diocèse de Fréjus-Toulon, qui a mis au point le parcours digital "La traversée", un nom qui fait écho à "la tempête de l'épidémie" de coronavirus qu'il nous faut traverser ; c'est aussi "l'idée de Pâques : Jésus a mis un chemin là où il n'y avait pas de chemin, face au mur de la mort il a mis un chemin vers la vie éternelle."

Vicaire général du diocèse de Fréjus-Toulon, le Père Lionel Dalle est à l’origine de ce "parcours qui accompagne quotidiennement avec une petite vidéo, un défi chaque jour". "L'idée c'est vraiment d'accompagner chacun dans la traversée de cette épidémie et du confinement." Plus de 15.600 personnes se sont déjà inscrites à ce parcours digital.



Une chaîne interrompue de prière : La chaîne TV Lourdes

À Lourdes, si le sanctuaire est fermé, la prière reste ardente. 30 chapelains se relaient depuis le début du confinement pour prier en direct sur TV Lourdes, la chaîne des sanctuaires. "De 7h à 20h30, les chapelains portent devant Marie ce monde souffrant, ces dizaines de milliers d'intentions que nous recevons de pèlerins du monde entier, témoigne Mgr Olivier Ribadeau Dumas, recteur du sanctuaire, cette chaîne interrompue de prière est notre manière à nous de vivre cette saison si particulière."

Les temps forts des célébrations de cette Semaine sainte, les cérémonies des Jeudi et Vendredi saints et de la Vigile pascale, seront retransmis en direct par TV Lourdes, dont l'audience a bondi depuis le début de la pandémie.



Peut-on vivre les sacrements en restant confiné ?

À l'approche de Pâques, les catholiques se préparent au sacrement de réconciliation. Mais est-il possible de se confesser à distance ? "Il va falloir apprendre à vivre Pâques différemment, prévient le Père Jean Parlanti, on va devoir repousser un peu ce moment de la communion et de la confession de Pâques, après les fêtes pascales."

Pas de confessions donc, mais la force de la prière. Le prêtre de la communauté Saint-Martin précise : "Il ne faut pas oublier que Dieu n'est pas lié par ces sacrements : plus on s'unit par le cœur aux célébrations de Pâques, et par notre prière personnelle, on reçoit les grâces qu'on aurait reçues dans les sacrements, dans la communion, dans la confession..."