Enfer et Steak haché

Nous apprenions la semaine dernière qu’une entreprise française avait écoulé plus de 780 tonnes de faux steak haché – un mélange de peau, de gras, de soja et d’amidon, bref de la merde - auprès d’un certain nombre d’associations qui en assuraient la distribution aux plus pauvres d’entre nous.

Cette entreprise n’agissait pas de manière désintéressée, non. Elle agissait dans le cadre d’un marché public, avec le soutien financier du Fond Européen d’Aide au plus Démunis, donc avec nos impôts. Après avoir remporté le marché, il semblerait que cette entreprise en ait sous-traité l’exécution auprès d’un fournisseur polonais.



Que pensez-vous de tout ça Jean-Marie ?

Cela me met en colère. Cela me met en colère quand je pense aux plus démunis qui se sont fait refiler de la merde pendant des mois. Cela me met en colère quand je pense aux dirigeants de cette société qui ont osé mettre en œuvre cette escroquerie. Plus que nos impôts, ils ont volé dans l’assiette des pauvres !

Cela me met en colère quand je pense que ce marché a été obtenu par un appel d’offres organisé par l’Etat. Comment l’Etat a-t-il pu contracter avec des escrocs pareils ? Qui sont-ils d’ailleurs puisque leur nom n’a pas filtré dans la presse ? A force de privilégier systématiquement dans les appels d’offres les moins disant ont fini par privilégier les moins que rien qui contournent toutes les règles sanitaires, sociales, environnementales et qui font leur fortune sur la misère des autres !

Cela me met en colère quand je pense aux salariés de cette entreprise. Vu comment ces dirigeants traitent leurs clients, je n’ose imaginer comment ils traitent leurs salariés et leurs sous-traitants qui des jours durant sur leur chaine ont façonné de ces steaks, pour un salaire de misère, en se demandant bien qui pourrait manger ça.



Et quelle relation avec les dirigeants chrétiens ?

C’est sûr que nous sommes ici loin de l’option préférentielle pour les plus fragiles ! Je crois que le bon Dieu n’est pas étranger à la scène économique et je crois que la direction d’entreprise peut être une voie de sainteté. Mais je crois corrélativement au Diable, au péché et je sais que la scène économique est remplie d’hommes et de femmes qui iront brûler en enfer.

Vous verrez que l’enquête sur cette affaire révèlera que beaucoup savaient ou ne pouvaient ignorer. Que personne n’a su dire non par peur, par manque de courage. Eh bien combien d’entre nous sont complices de tels agissements ? Combien d’entre nous perdent gout à ce qu’ils font, car ils savent, ils ressentent que leur entreprise est une structure de péché ?

Cette affaire de steak haché doit, une fois encore, nous inciter à choisir résolument et avec courage le camp auquel nous voulons consacrer notre intelligence et notre force de travail car ce choix nous appartient.