Eric Krezel: "la crise de la médecine généraliste touche toute la France"

A cette occasion, Stéphanie Gallet reçoit Eric Krezel, maire de Ceffonds depuis 2014, un village de plus de 660 habitants dans l’agglomération de Saint Dizier, à 60 km de Troyes. Il est également président de l’Association des maires ruraux de Haute-Marne. "Les gens oublient souvent la complexité de certaines communes, et notamment en Haute-Marne où il y a beaucoup de villages associés. Un village associé, c’est des villages regroupés. La commune de Ceffonds a six entités, et trois villages. Un village centre avec trois hameaux et deux autres villages à neuf et dix kilomètres. La commune est donc très étalée, ce qui implique la gestion de trois églises, trois cimetières, trois salles des fêtes et un certain nombre d’habitants" explique-t-il tout d’abord.



Un patrimoine religieux à valoriser

Ceffonds porte en son histoire une figure assez connue de l’histoire de France. "Nous avons une rue Jacques d’Arc, qui est le père de Jeanne d’Arc. Il est né à Ceffonds. Pour nous, c’est vraiment très important historiquement. À priori il était commerçant. Ceffonds était la dernière commune de l’évêché de Troyes. Il est né là, a lancé son activité, puis s’est déplacé en Lorraine" ajoute le premier magistrat du village.

Ce village a également la chance de posséder un patrimoine religieux exceptionnel, grâce à son église. "Il y a une très grande surface de vitraux, similaire à celles de Troyes. Il y a une vraie proximité entre les vitraux et les sculptures. Nous avons notamment une mise au tombeau restaurée entre 2013 et 2017" lance Eric Krezel, pour qui la valorisation du patrimoine local et religieux fait partie prenante de ses attributions d’édile.



Accompagner une offre de médecins qui décline

L’autre richesse de Ceffonds, ce sont ses 500 hectares de forêt. "C’est une vraie richesse. La première c’est d’avoir 500 hectares, qui permettent la vente de bois. Mais c’est aussi une richesse patrimoniale, car c’est une forêt de chênes. La commune de Ceffonds, respecte depuis 120 ans un protocole de régénération de la forêt" précise le maire de la commune.

Le sujet du jour, à l’occasion de ce Tour de France des municipales, c’est la santé. À Ceffonds, comme dans de nombreuses communes de France, prendre rendez-vous avec un médecin devient compliqué. "La crise de la médecine généraliste touche toute la France, et notamment Saint Dizier où une dizaine de médecins sont partis en retraite très récemment. C’est une vraie question. L’idée de l’agglomération est d’accompagner l’offre de médecins, par de la télémédecine" lance le maire.