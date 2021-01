Evolution des prix au 1er janvier: des changements pour la famille

Dans les évolutions de certains prix au 1er janvier 2021, il y a de bonnes nouvelles, notamment pour la santé.

Pour les plus âgés tout d’abord, puisque les prothèses auditives sont à présent intégralement remboursées jusqu’à 950 € par oreille, pour permettre aux personnes âgées les plus modestes d’être moins isolées dans leurs relations. Signalons aussi l’augmentation de 10 centimes du paquet de cigarettes : mauvaise nouvelle pour les fumeurs mais bonne nouvelle pour la santé ! Et le passage des repas du CROUS de 3,3€ à 1€ pour que les jeunes étudiants aient davantage accès à des repas équilibrés.

Enfin, la disparition progressive de la taxe d’habitation qui sera complète en 2023.

Quelques mauvaises nouvelles

Toujours dans le domaine de la santé avec le déremboursement intégral de l’homéopathie. Les prix des médicaments homéopathiques risquent donc d’augmenter. Il faudra se renseigner auprès de sa mutuelle sur les taux de prise en charge pratiqués et comparer les prix selon les points de vente.

Le gaz augmentera de 0,2% et l’électricité de 2%, ce qui est l’occasion de rappeler que depuis l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie, le 1er juillet 2007, les consommateurs ont toute liberté pour choisir leurs fournisseurs d’électricité et de gaz. Une résiliation de contrat ou un changement de fournisseur peut désormais se faire sans frais ni préavis pour les particuliers. De nombreux comparateurs de prix sont disponibles dans ce but sur internet.

Enfin les timbres augmentent de 10%, portant le timbre rouge à 1,28€. Depuis 4 ans, ce timbre a augmenté chaque année de 10%, ce qui pose des questions sur un service devenu très onéreux sans être mieux rendu.

Rien de ce qui touche la famille ne nous est indifférent ! Et la vie familiale commence souvent de manière très concrète par le "panier de la ménagère". La Confédération nationale des AFC est une association de consommateurs, membre de l’Institut National de la Consommation. À ce titre, nous sommes donc particulièrement attentifs aux évolutions des prix pour les ménages. Nous encourageons la consommation responsable et renouvelable dans l’esprit Laudato si.

