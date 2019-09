FORTNITE , faut il laisser les enfants jouer?

On va parler de Fortnite développé par Epic Games depuis 2017. C’est le mode de jeu Battle Royal qui marche le mieux avec près de 250 millions de joueurs. Le principe c’est que vous êtes seul contre 100 autres joueurs : le vainqueur est le dernier joueur encore debout. Une partie dure en général une vingtaine de minutes.

Au début du jeu, il y a une phase de farming durant laquelle il faut chercher des armes, des ressources et des objets : l’espace de jeu se réduit de plus en plus ce qui oblige à la bataille.

Le jeu est gratuit mais il possible d’acheter des éléments cosmétiques embellir son via des microtransaction, ce qui rend le jeu très rentable pour son éditeur. Et le jeu est disponible sur la plupart des supports consoles, PC et téléphones.

Fortnite, un jeu violent ?

Fortnite a un design très cartoon sans effusion de sang, il n’est pas trop immersif. Techniquement le jeu est recommandé à partir de 12 ans mais les joueurs sont en général plus jeunes. A vous de voir, en concertation avec votre enfant, s’il a la maturité nécessaire pour jouer. Comme pour les autres écrans c’est important de fixer des limites mais également que le petit joueur soit de plus en plus autonome.

Fortnite, c’est un jeu de bataille mais c’est aussi un jeu de construction : on peut bâtir des tours, des fortifications, il faut aussi être capable de lire une carte et puis surtout c’est un jeu social qui peut se jouer en équipe. C’est un véritable phénomène de société qu’on retrouve partout et les danses tirées du jeu sont souvent réutilisés par les enfants ou par les sportifs de hauts niveaux. C’est très difficile d’y échapper, donc il vaut mieux en parler sereinement et accompagner votre enfant dans sa pratique vidéo-ludique.

Faut-il jouer à Fortnite avec les enfants ?

Il ne faut pas forcément jouer à Fortnite avec eux, c’est important que les enfants aient leurs jeux à eux. La question primordiale est la suivante : est ce que vous-même vous êtes un joueur ou une joueuse, est ce que vous aimez ça ? Si c’est le cas, montrez vos jeux, le rétro gaming est à la mode il y a de la chance que vos enfants adorent ça.

Si vous n’aimez pas les jeux vidéos, renseignez-vous ! Il y a d’excellente émissions sur la parentalité et le jeu, le jeu de plateau ou le jeu vidéo et vous pourrez retrouver les liens sur le site de RCF et les let’s play (parties filmées et commentées) disponible sur Youtube ou Twich peuvent vous aider à mieux comprendre le jeu préféré de votre enfant sans y jouer vous-même.

Vous allez au match de foot, au cours de danse et au concert de fin d’année, le jeu vidéo est un loisir comme un autre donc impliquez-vous parlez-en, débriefez les parties et trouvez des jeux auxquels vous pouvez jouer ensemble. Je ne peux que vous conseiller des jeux comme Don’t starve together ou Kingdom two crowns qui font la part belle à la coopération et à la conversation sans être pour autant des jeux éducatifs.