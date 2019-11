L’Éducation pour tous est le 4e objectif du développement durable, et aujourd’hui je vous propose de nous envoler vers l’Afghanistan à la découverte de free women writers un collectif qui met en lumière les histoires authentiques des femmes afghanes une initiative née en hommage à Rabia Balkhi une poétesse du 11e siècle assassinée pour avoir écrit des poèmes dans une société ou la culture était l’apanage des hommes.

Dans un rapport de 2009 l’ONU met en perspective les nombreux cas de menaces, harcèlement, agression et parfois meurtre des femmes qui participent à la vie publique sur le seul prétexte d’occupé des emplois considérés comme incompatibles avec l’islam. C’est pourquoi, en 2013, Noor ahan Akbar et Batul Moradi 2 militante afghane ont eu cette idée, améliorer la vie des femmes en racontant leurs histoires, dans leurs propres mots. Elles éditent alors leur premier livre, Les filles de Rabia, en référence à poétesse assassinée un recueil, tiré à 1500 exemplaires et qui sera épuisé en un mois.

Aujourd’hui, free women writers a développé une plateforme qui recueille les récits de près 140 femmes écrivaines. Un site qui connaît un véritable succès avec plus de 100 mille visiteurs jours.



Puis en 2016 est créé la bourse d'études Filles de Rabia à destination de femmes souhaitant réaliser des études supérieures et ainsi faire émerger la nouvelle femme afghane. Une bourse, qui est financée par des sympathisants du monde entier et par les bénéfices du second livre publié en 2017 second livre à pour objectif d'être un un guide destiné aux femmes victimes de violence à cause de leur sexe. "You are note alone", que l'on peut traduire par "tu n'es pas seul", est un recueil qui fourmille de conseils pratiques comme par exemple la manière d'obtenir une aide juridique ou la création de réseaux de soutien.



Pour Noorjahan Akbar il est évident que « si les femmes afghanes veulent acquérir de l’autonomie, le changement doit venir d’elles-mêmes ». Tout en étant parfaitement consciente que son travail n’est qu’une goutte d’eau et que le chantier qui reste à accomplir est énorme, mais vous le savez désormais : à tous on peut tout.