Hôpital de Bordeaux : Une BD raconte le quotidien des soignants pendant la pandémie

© Couverture de la BD Faire Face sur les soignants bordelais. Crédit THE INK LINK

C'est peut-être le cadeau à mettre au pied du sapin de Noël cette année. La commande de la future bande dessinée Faire-Face. La BD raconte le quotidien des soignants du CHU de Bordeaux durant la pandémie de Covid en une dizaine d’histoires courtes de quatre pages écrites par le scénariste de BD Wilfrid Lupano. Elles sont illustrées par une dizaine de dessinateurs du collectif Ink Link.

Et parmi ces histoires, l’une est consacrée au professeur Charles Cazanave, infectiologue au CHU et en première ligne dans les EHPAD durant la crise. Reportage et témoignage à écouter ici :



Au début de la crise du Covid-19, en mars dernier, le CHU de Bordeaux fait appel aux dessinateurs pour chroniquer la crise du Covid-19. Tout part de Mathilde Puges, médecin infectiologue, fan de BD qui en parle à Wilfrid Lupano. Médecins, infirmiers, urgentistes vont ensuite se confier aux dessinateurs pour raconter en direct ce moment historique. On y lit les doutes mais aussi les exploits des médecins confrontés au coronavirus.

The Ink Link, le collectif d’artistes qui a mis en scène ces témoignages lance ensuite une campagne de financement pour leur bande dessinée, disponible jusqu'à cette semaine du 10 décembre ICI.