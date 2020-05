Incertitudes et confiance

Heureusement pour l’économie qui est déjà très affectée, de nombreux

entrepreneurs n’ont pas attendu le 11 mai ont déjà repris leurs activités depuis

2 ou 4 semaines en sécurisant les conditions du retour à l’emploi. D’ailleurs,

certains secteurs clés comme l’agriculture et l’agroalimentaire n’ont jamais

arrêté leurs activités. Les entreprises poursuivent la reprise du travail sécurisé

et vont maintenir en télétravail les salariés qui peuvent l’être afin de limiter les

risques liés à la concentration durable des personnes dans un même espace.

Evoquons maintennat les collaborateurs qui n’ont pas repris leurs activités.

Quel que soit le secteur d’activité, les personnes à risque pour cause de

pathologie significative ou grave dont la fonction n’est pas adaptée au

télétravail sont en arrêt de travail depuis le 17 mars et vont être prolongés

jusqu’à début juin.

Il y aura malheureusement beaucoup d’autres salariés qui ne pourront pas

reprendre le travail pour cause de chômage partiel, car il y a des secteurs

encore interdits d’exercice et par ailleurs pour qu’une entreprise reprenne à

100 % il faut qu’elle trouve suffisamment d’acheteurs pour ses produits et ses

services.

Il faut encore, que tout ce qui environne le secteur économique se remette en route :

pour enregistrer des actes juridiques au greffe du tribunal,

acheter des consommables auprès d’un commerce, avoir une autorisation

de permis de construire et plein d’autres choses arrêtées en période de

confinement.

Il nous faut sortir et apprendre à vivre avec ce virus, apprendre à vivre avec

l’incertitude…

Vivre avec l’incertitude, c’est habituel pour les dirigeants que nous sommes.

Au sein du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, animés de

notre foi et riche de nos partages nous sommes portés par notre espérance,

nous faisons face aux aléas et dépassons les difficultés rencontrées voire nous

rebondissons lorsqu’il y a épreuve.

La baisse continue du nombre de cas de Covid 19 est bonne pour la confiance

mais le réel enjeu de la confiance se trouve en chacun.

La bonne question à se poser est « Vais-je réussir à dépasser mes peurs

légitimes pour devenir acteur ou actrice de ma vie ? »

En effet, celui qui redonne du sens à sa vie mesure que l’énergie et l’envie

deviennent bien supérieures aux peurs. Cela rend heureux !

Ce matin, j’invite donc chacun à transformer dans les prochains jours les

bonnes intentions émergentes de ce temps d’intériorité en actes concrets.

Si ce n’est pas le cas et qu’une fois de plus nous repoussons à plus tard, nous

nous privons de la joie d’être acteurs de la transformation du monde.