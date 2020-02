Iran: des législatives sur fond de censure et d'abstention

Les Iraniens sont appelés aux urnes, vendredi 21 février, pour les élections législatives. Pour ce scrutin, le conseil des Gardiens de la Révolution a rejeté pas moins de 7 296 candidatures. Une censure qui pourrait entraîner un très fort taux d'abstention au sein de la population.

D'un autre côté, les habitants subissent de plein fouet les sanctions américaines qui étouffent l'économie du pays. Et beaucoup semblent avoir perdu l'espoir d'un possible changement. L'analyse de Thierry Coville, chercheur à l'Iris et spécialiste de l'Iran.