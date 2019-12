Jérémie Villet, photographier les animaux du Grand Nord

Homme du grand nord, de la poudreuse et du froid, mi-aventurier mi-poète, Jérémie Villet est photographe, sa spécialité : photographier les animaux dans la neige.



La neige est sa page blanche

"J'utilise la neige comme un peintre utilise du papier blanc pour mettre en valeur les animaux." Né de parents agriculteurs dans une ferme des Yvelines, le photographe a appris dès l'enfance à observer les animaux. Surtout en hiver, quand la neige recouvre les champs. "Très vite j'étais hyper attiré par le blanc qui permet, quand on photographie des animaux dans la nature, et qu'il y a de la neige, de retranscire des sensations de pureté, de beauté."



"comme une vision"

Depuis qu'il a son permis de conduire, Jérémie Villet se rend chaque année en Suède, en Finlande et en Norvège pour "chercher la neige". Et surtout les animaux qui y habitent. "J'ai un rapport à la nature qui est lié mon imaginaire." Aussi, quand il part pour la Scandivanive, il espère pouvoir retranscrire cette "image mentale", comme "une vision", quelque chose "dont on ne sait pas trop si c'est réel ou pas".

Se faire accepter des animaux sauvages

Ce que l'on ne soupçonne pas forcément, c'est que pour un cliché, que l'on peut voir sur son site internet, ce sont des heures voire des jours et des nuits à l'affût. Comme ce mois de novembre dans le Yukon où il a installé sa tente non loin d'un caribou qu'un loup avait tué. "Huit jours dans cette tente pour que le loup s'habitue à moi... Et le sixième jour il est venu parce qu'il s'était habitué." Ce que le jeune aventurier de 27 ans aime dans le Grand Nord c'est paradoxalement ce "côté hyper hostile", cette "beauté et en même temps une brutalité".

Lorsqu'il voyage, le photographe installe sa tente et vit parmi les animaux pour qu'ils le reconnaissent et le sentent. Là, sous des conditions extrêmes, il choisit son cadrage et attend : "Ce que je recherche c'est le Whiteout. Ce phénomène très particulier d'un blanc laiteux, où le ciel et la neige se rassemble en une même teinte, où l'on ne sait plus si l'on avance où si l'on recule tant tout est pur, blanc, et vertigineux."

C'est sur ce blanc que l'on voit surgir la silhouette d'un loup, les oreilles aux aguets, les empreintes d'un lièvre, les ailes d'un aigle prenant son envol. Voyageur, photographe, amoureux de la nature, Jérémie cherche à magnifier la nature, à montrer la beauté et l'harmonie des animaux qui vivent dans des lieux sauvages, hostiles à toute vie humaine. "Je passe beaucoup de temps dans la nature l'été, ça ne sert à rien pour mes photos mais ça me permet de garder un contact avec les animaux."

Cette quête, cette éducation à l'école de la nature n'est pas une fuite de la civilisation, mais une poursuite d'un imaginaire.

Seul durant des semaines, au milieu de la blancheur,sous sa tente, Jérémie rêve, il prépare ses clichés, il lit dans l'attente d'une belle photo qui puisse retranscrire un bout de ses rêves.

L'attente est parfois longue, les photos parfois ne sont pas à la hauteur de cette attente, Jérémie Villet repart et revient, inlassable : un rêve persiste, il lui faut le capturer.

Pour en savoir plus :

https://player.pippa.io/les-baladeurs/episodes/hors-serie-1-pacte-du-lou...

https://shows.pippa.io/les-baladeurs/episodes/rencontre-dans-le-grand-nord