Journal de 7h du mardi 28 janvier

- Plus de cinquante associations et personnalités de la région Pays de la Loire demandent à Christelle Morançais, présidente de Région, de soutenir un moratoire de 2 ans sur l’éolien industriel. Vous entendrez dans un instant May Prate, présidente de la Fédération Vendée Tempêtes.

- Le Comité de Vendée de la Ligue contre le cancer remet aujourd’hui un chèque de 60 000€ au service de Pneumologie du CHD Vendée. Ce don concerne le financement d’un salon des familles et d’un écho-endoscope.

- Valentin Morice, chef de la Table du Boisniard à Chambretaud, a obtenu sa première étoile au Guide Michelin.