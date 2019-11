Comme le dit Monseigneur Pascal Delannoy : « … Que cette journée soit pour tous un rappel de la résistance que nous devons exercer face à la tentation. Tentation de ne rien faire, rien dire, de se sentir inutile. »

Moi-même, je me pose la question : quelle est ma forme de lâcheté, ma manière de tolérer, de banaliser l’intolérable autour de moi ?… La fraternité qui n’oublie personne se doit de partir des plus fragiles et précaires, ce n’est pas un choix, c’est une nécessité pour n’oublier personne au bord du chemin.

Le thème de cette journée est « Osons la rencontre ». Alors oui, je souhaite que chacun d’entre nous ose la rencontre avec les plus pauvres.



Cette Journée Mondiale des Pauvres coïncide avec la Journée Nationale du Secours Catholique ?

En effet… C’est une grande chance pour nous ! Une chance de pouvoir témoigner de notre engagement auprès des plus pauvres et, surtout, surtout qu’ils puissent participer, prendre la parole, ils sont les personnes qualifiées pour cela.

En France, le Secours Catholique sera ce dimanche dans toutes les paroisses pour raconter la richesse de l'action menée avec les personnes en précarité, et inviter catholiques et citoyens à soutenir la mobilisation de notre association auprès des plus défavorisés d'entre nous. Nous avons besoin de votre générosité, pour que notre association puisse construire plus de fraternité encore !

Pour terminer, je voudrais rappeler à nos auditeurs qu’en cette fin d’année liturgique, en cette Journée Mondiale des Pauvres, en cette Journée Nationale du Secours Catholique-Caritas France, il ne faut pas avoir peur d’oser mettre au centre de nos cheminements les personnes exclues. Que nos paroisses, nos services et mouvements d’Eglises, nos associations de fidèles et nos diocèses osent des diaconies porteuses de cette dimension ecclésiale !

Que les femmes et hommes politiques associent convictions et moyens pour permettre une vie digne pour chacune et chacun.

Les petits pas solidaires que nous ferons en commun traceront nos chemins fraternels…

N’ayons pas peur, ensemble, nous en sommes capables !



