L’avenir de la démocratie en Europe

Pour paraphraser une citation célèbre de Lénine, je dirais que la crise du Covid-

19 est un accélérateur de l’Histoire.

C’est vrai au niveau géopolitique où le repli sur soi américain s’est accéléré

de même que le déclin du système multilatéral.

C’est vrai au niveau économique également tant au niveau des problèmes car la

crise à laquelle nous faisons face aujourd’hui couvait depuis plusieurs années

qu’au niveau des solutions puisque la démondialisation très relative à laquelle

nous assistons avait déjà été initié à la suite des tensions commerciales entre la

Chine et les Etats-Unis notamment.

Mais c’est vrai également au niveau démocratique, où la crise de confiance entre

les élites et les citoyens risque fort de s’amplifier profondément.

Alors, vous avez raison de souligner qu’aujourd’hui cette crise ne se voit pas dans les

sondages... en tout cas ailleurs qu’en France, où la défiance vis-à-vis du pouvoir

est extrêmement élevée. Mais, il y a fort à parier (c’est mon hypothèse en tout cas)

que ces taux de confiance relèvent plus du sursaut patriotique en temps de crise

extrême que d’un véritable soutien aux mesures prises.

Il y aura, me semble-t-il, un coût politique de l’impréparation de nos sociétés.

Car, le moins que l’on puisse dire c’est que les sociétés et les Etats européens

(mais pas seulement, voyez les Etats-Unis) n’étaient pas préparées pour faire

face à une pandémie. Or, les experts nous alertent depuis une dizaine d’années

sur le fait qu’une telle pandémie n’est pas probable mais inévitable. Ce grand

écart entre ces alertes et notre impréparation collective nourrit et nourrira la

défiance. Cette défiance existe déjà en France et se cristallise, par exemple, sur

la polémique autour des masques. Et, je ne vois pas pourquoi cette défiance

serait un apanage français. Cette impréparation de l’Etat mais aussi de nos

sociétés (car, souvenez-vous que la perspective d’être confiné pendant deux

mois chez nous était inenvisageable pour vous et moi il y a deux mois et demi)

témoigne de leur difficulté à se projeter au-delà du court-terme. Et, c’est ça qui

est terriblement dangereux.

J'avoquais la crise comme accélérateur de l’Histoire : c'est aussi le cas en Hongrie où la diète a voté

les pleins pouvoirs en mars dernier au premier ministre Orban ? Une conséquance à aussi

de la crise du Covid-19.

Pour l’ONG américaine Freedom House, la Hongrie

n’appartiendrait tout simplement plus une démocratie, mais un régime hybride

entre la démocratie et l’autocratie. La dégradation brutale (en 10 ans) de la

démocratie en Hongrie, pays qui est sorti relativement récemment de la

dictature communiste, est une alerte de plus sur la perte d’attraction des

démocraties européennes comme régime politique. Il serait peut-être temps de

se demander sérieusement pourquoi.