C'est ne aventure qui commence par une jolie boite en carton bien emballé que votre

enfant reçoit chez lui à son nom dans du très joli papier de soie, et c’est là que commence

l’aventure. La boite en cavale est née dans l’esprit d’Astrid et Margaux, deux jeunes

créatrices. L’idée c’est d’autonomiser votre enfant entre 7 et 11 ans et de le faire entrer

dans l’académie des enfants espions.

Dans la jolie boite on trouve une lettre de mission, un carnet d’enquête illustrée avec 10

énigmes, du matériel d’espion le plus souvent en bois, un poster et des cartes postales à

envoyer ou pour décorer sa chambre et enfin un bulletin réponse pour les énigmes et une

enveloppe pré-affranchie pour que le petit espion puisse l’envoyer lui-même. L’idée c’est de

permettre à votre enfant de s’amuser sans écran. La boite en cavale propose une aventure à

la fois très tangible et qui stimule l’imaginaire puisque que votre en enfant va être amener à

sauver le monde ou les insectes.

C’est un peu sur le principe d’un abonnement à une revue sauf qu’il s’agit d’un

escape game par courrier, idéal pour les mercredi d’hiver. L’abonnement est à 25 € par mois

mais jusqu’au 22 novembre il y a une précommande sur le site Ulule avec des réductions

importantes. Vous pouvez offrir l’abonnement à ce jeu immersif pour 2 ou 6 mois dans

chaque cas l’enfant arrivera au bout de l’enquête et sera mis en valeur. Il y a une super vidéo

de présentation sur leur page youtube. Dans la boite que j’ai testée j’étais l’agent Nautilus et

je devais rendre au capitaine Marine Hiélosub (les jeux de mots sont nombreux chez la boite

en cavale) et aussi réaliser au nœud marin et croyez le ou non à 34 ans passé j’ai eu du mal.

Et c'est vraiment bien. Les scénarios sont bien ficelés et drôle, les objets et les illustrations extrêmement

qualitatif et décoratif. Un regret cependant que le jeu ne mette pas plus en avant le jeu à

plusieurs au sein d’une fratrie et le temps relativement court de jeux puisqu’on peut finir les

énigmes en 1h30/2h qu’on peut scinder en plusieurs séances. La boite en cavale c’est

l’assurance de passer un bon moment, ça change des jeux de société classique et surtout ça

stimule l’imagination et encourage l’observation, la lecture et l’écriture. Ce concept de jeu

très novateur remet en avant le plaisir épistolaire et ça c’est très cool.