La conférence européenne des radios chrétiennes réunie en Slovaquie

Le congrès annuel de la conférence européenne des radios chrétiennes (CERC) se déroule actuellement en Slovaquie, non loin de Banska Bystrica. Cette zone se situe dans la montagne des Tatras, dans la chaîne des Carpates. Une sorte de frontière naturelle avec la Pologne, que voyait Jean-Paul II depuis Wadowice.

Ce congrès accueille les représentants d’une quinzaine de radio chrétiennes de toute l’Europe. Leurs lignes éditoriales sont un peu différentes selon les pays. Par exemple Radio Klassik Stephansdom à Vienne en Autriche est une radio qui diffuse de la musique classique et qui traite les thématiques spirituelles avec des pièces du grand répertoire classique… Pas étonnant à Vienne.

On retrouve également une radio espagnole, COPE. C’est la radio de la conférence épiscopale espagnole. C’est la deuxième radio la plus écouté du pays. Il s'agit d'une radio généraliste qui fait de l’info… Mais dans le même groupe de radios on retrouve aussi des radios pour les jeunes qui diffusent de la musique d’aujourd’hui avec un contenu chrétien. Tous ces mondes se retrouvent ici.

Une thématique : les abus sexuels dans l'Eglise

Le thème retenu cette année est le suivant : "Les abus sexuels dans l’Eglise : scandale et nouveau départ". Dans tous les pays, les journalistes des radios chrétiennes ont été confrontés à ce sujet très douloureux et très difficile à traiter. En partant de cas concrets, les représentants des différentes radios vont plancher sur le sujet. Avec l'aide d'un membre du dicastère pour la communication du Vatican.