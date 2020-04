La coordination des hôpitaux privés-publics sur la métropole lilloise

Depuis samedi 14 mars, les cliniques et hôpitaux privés ont déprogrammé leurs opérations non urgentes, et ce à la demande de l’Etat,

Il s’agissait de libérer des lits pour soulager l’hôpital public.

Des lits restés longtemps non utilisés.

15 jours après, où en est la situation dans les structures privées ? comment s’organisent-elles avec les hôpitaux public ? voient-elles la vague arriver ?

Nous faisons le point avec le directeur de l’hôpital St Vincent de Paul de l’Institut Catholique de Lille.