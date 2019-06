La France en pleine recomposition de son paysage politique

Réagir : dix jours après un camouflet électoral et au lendemain de la démission accélérée de Laurent Wauquiez, Gérard Larcher, le président du Sénat, a tenté d’ouvrir mardi le "chantier de reconstruction" de la droite et du centre et de limiter ainsi la casse. Le projet qui était celui de Laurent Wauquiez, une droite appuyée sur ses valeurs, et qui a conduit aux 8,48 % de dimanche dernier est condamné. Il l’a d’ailleurs été dès dimanche dernier dans les bastions électoraux enracinés de l’Ouest parisien où les électeurs ont placé la liste LREM en tête.

Ils ont préféré un vote conforme à leurs intérêts et à leur vision de l’avenir de l’Europe. Les résultats des européennes ont déjà produit leurs premiers effets : un traumatisme et des réponses bienveillantes de maires de droite aux appels d’en Marche pour les municipales.

La courbe inaugurée au second tour de la présidentielle semble trouver son prolongement dans un nouvel effacement de la droite. La gauche a, elle, quasiment disparu ou ne survit qu’à l’état de traces. La recomposition de la vie politique en France se fait autour de la République en marche et du Rassemblement national.



Pendant que les écologistes fourbissent leurs armes. Reste en effet dans ce paysage une zone floue. Le score inattendu de Yannick Jadot donne à Europe – Écologie – Les Verts une place de choix dans les débats. Les Verts deviendront-ils l’axe autour duquel se reconstruira la gauche ou porteront-ils leurs combats dans des alliances variables à l’instar des Grünen allemands ? Leurs responsables laissent l’ambiguïté s’installer. Mais ils gardent de prudentes distances avec ce qu’il reste de la gauche.

Même dans un paysage qui semble se restructurer, demeure toujours un espace d’incertitudes.