La France et les ODD

Les ODD s’adressent aussi a nos pays dit développé et les France n’est pas en reste puisque lors du sommet pour le climat qui s’est tenu à New York les 24 et 25 septembre dernier la ministre de la transition écologique Elizabeth Borne a présenté le plan d’action de la France.

UNE STRATÉGIE NATIONALE QUI FIXE SIX ORIENTATIONS PRIORITAIRES

Les six axes prioritaires sont les suivants :

- La transition juste, contre toutes les inégalités

- La transformation des modèles économiques

- L’éducation au long de la vie, pour former continuellement aux nouveaux défis

- La santé, le bien être des êtres humains

- La participation citoyenne, sans laquelle la transition est illusoire

- Et enfin, l’action européenne et internationale, pour obtenir des transformations durables et maintenir la paix. Action européenne, qui selon mes sources devrait être au cœur de la politique de la nouvelle commission afin de rendre cohérente la politique européenne avec les 17 objectifs du développement durable.

Six priorités qui ne seraient que des bonnes paroles s’il n’était pas possible d’en mesurer les progrès. C’est pourquoi l’INSEE a mis au point 98 indicateurs afin de vérifier l’efficacité de l’action de la France.



6 priorités qui constituent désormais une grille de lecture pour l’ensemble des acteurs engagés dans l’agenda 2030 que cela soit l’État, les collectivités, ONG ou les entreprises. Priorités qui sont par ailleurs le fruit de deux années de travail des acteurs français du développement durable. Et pour cela ne soit pas, « une stratégie de papier », Elizabeth borne préconise 3 leviers

- Premièrement reconnaître l'Agenda 2030 comme un référentiel commun du développement durable.

- Deuxièmement, fédérez une communauté d'actions pour les ODD. De l'individu au collectif en s’appuyant sur les territoires.

- Troisièmement faire de l'Agenda 2030 un outil d'évaluation et de débat, en y associant les citoyens et les parlementaires afin de nourrir le débat démocratique".

UNE MISE EN ŒUVRE QUI SERA MAJORITAIREMENT LÉGISLATIVE

Le gouvernement met en avant différents textes qui sont en cours d’adoption comme les textes réglementaires de la stratégie Énergie climat qui vise à la neutralité carbone d’ici à 2050, ou comme le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui se donne pour objectif un recyclage des plastiques à 100%.

Mais tout ceci n’est rien si nous n’agissons pas individuellement, et moi le premier. Car je vous le rappelle à tous on peut tout.