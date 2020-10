Partir à l’aventure à pied ou en stop, s’arrêter dans les villages les plus reculés de nos régions, redonner vie aux chapelles et églises endormies. C'est l'objectif de la Mission Belle étoile. Fabrice Gagnant, est à l’origine de cette initiative. "L’idée est née il y a un an quand j’ai pris conscience qu’il y avait des lieux de culte qui étaient tellement peu utilisés qu’ils étaient désacralisés", explique ce jeune lyonnais dont le projet a mûri sur les chemins de Saint-Jacques.

Du 24 au 30 août, six jeunes ont sillonné la route des Alpes, entre Gap et Forcalquier pour raviver la flamme de ces lieux de culte à l’abandon mais aussi pour aller à la rencontre des habitants de ces villages. "On arrive sur place et on tape aux portes des habitants pour leur proposer de venir le soir participer à une veillée de prière", explique Fabrice Gagnant qui essaye le plus possible de se rendre dans des villages reculés.

Une expérience à pérenniser

Une expérience riche et intense que Fabrice Gagnant souhaite pérenniser. "À la fin de l’expérience, tous les participants ont envie de recommencer. Dans l’idéal on voudrait créer plusieurs groupes Mission Belle étoile, essaimés dans le territoire", explique-t-il.

Pour rejoindre cette aventure rendez vous sur le site fabricegagnant.com.