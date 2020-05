La réouverture des petits musées

Bien malin qui peut donner une définition précise de ce qu’est un petit musée, ou un petit

festival, qui seront aussi en principe autorisés cet été. Est-ce une affaire de taille ? Un musée

qui n’aurait que quelques salles. Si le flux des visiteurs y est plus facile à gérer, rien ne

prouve que la distance entre chacun d’eux puisse être facilement respectée, surtout si les

œuvres sont tassées sur les cimaises, avec des vitrines d’exposition au beau milieu des salles,

comme on le voit dans pas mal de musées thématiques locaux, où les témoignages et objets

abondent, mais où la place manque.

A contrario, vous avez de grands musées, avec des centaines, pour ne pas dire des milliers

de mètres carrés de salles, mais dont les visiteurs restent clairsemés, sauf en haute saison

touristique. Encore faut-il qu’il y ait suffisamment d’agents de surveillance pour faire

respecter les distances, un accueil et une billetterie aux nouvelles normes sanitaires.

Bref, c’est au cas par cas, pour reprendre une formule particulièrement utilisée en ce

moment

En tout cas la réouverture de nos musées nationaux, quelques 70 établissements dont les

collections appartiennent à l’Etat, Le Louvre, Orsay, ou le Muséum d’Histoire naturelle, n’est

pas d’actualité. Du moins pas encore, car le Louvre-Lens annonce un accès partiel au public à

partir du 3 juin. Et les musées de la Ville de Paris, à partir de la mi-juin.

Ces musées envisagent qui envisagent de réouvrir cette semaine, sont des musées dont les collections et la gestion

dépendent d’associations, de fondations, et surtout de collectivités territoriales, communes,

départements, ou Régions.

C’est un très vaste réseau de 1200 musées, labellisés musée de France.

A Paris, la Fondation Giacometti annonce sa rouverture en fin de semaine. J’en connais un

autre qui accueille à nouveau du public dès demain : le musée du Hiéron, le musée d’art

sacré de Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire, département pourtant en rouge. Le maire de la

ville a donné son feu vert, après accord de la sous-préfecture. « Pour nous, c’est assez

simple, me disait hier Dominique Dandrael, la conservatrice du musée. Nos salles sont

grandes, il y a déjà un parcours de visite avec une entrée et une sortie bien différenciées, et

aucune porte à ouvrir, si ce n’est celle du musée. Il faudra d’ailleurs sonner pour y pénétrer,

pour éviter les entrées groupées ». Le Hiéron ne s’attend pas non plus à un afflux de

visiteur, même s’il sera gratuit jusqu’à la fin de l’année. Sans oublier qu’il n’y aura aucun

scolaire avant la vraie rentrée en septembre. Ce sont souvent eux qui remplissent les

musées.

Pendant ces deux longs mois de confinement, le musée du Hiéron a redoublé d’activité sur les réseaux sociaux.

Sa page facebook a été suivie par un grand nombre d’internautes bourguignons. Elle a permis de

faire connaître sa collection contemporaine, que Dominique Dandrael étoffe

progressivement avec beaucoup d’acuité. « Cela nous pousse à travailler autrement, dit-elle,

et davantage en direction du public de proximité, qui ne voudra pas ou ne pourra pas

s’éloigner de la région cet été. Et réciproquement : car les touristes vont manquer.

Et puis, ajoute t-elle malicieusement, dans un musée, Covid ou pas, il est de toute façon

interdit de toucher les œuvres ...