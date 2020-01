​La traite des enfants à l'échelle mondiale

Ce rapport permet de mieux comprendre ce phénomène mais il propose également des pistes pour le combattre.

Tout d’abord quelques chiffres… terrifiants ! Dans le monde, 40 millions de personnes sont victimes de la traite dont 1/3 sont des enfants et dont 70% sont des femmes ou des filles. Cela représente 150 milliards de dollars de bénéfice annuel pour les trafiquants.

Et sur ces millions de personnes, seulement 24 000 d’entre elles ont été identifiées en 2016.

Ces chiffres proviennent du rapport intitulé « Des enfants invisibles/ un crime impuni : Agir contre l’exploitation et la traite des enfants » publié par le Secours Catholique. A travers une recherche-action en Europe et au Moyen-Orient, il explore la traite des enfants à travers les différentes formes d’exploitation. Que ce soit le prélèvement d’organes, l’esclavage domestique, l’exploitation sexuelle ou encore le travail forcé ou l’obligation à commettre des délits…

Quelles sont les conclusions de ce rapport ?

Celui-ci a permis d’établir plusieurs constats : le premier est l’invisibilité de ces enfants victimes de la traite car certaines formes d’exploitation ne sont pas toujours associées à celle-ci. Par exemple la mendicité forcée ou le mariage précoce. De plus, ces enfants victimes sont rarement officiellement identifiés.

D’un autre côté, le rapport constate que les gouvernements sanctionnent les enfants victimes de la traite pour des actes illicites commis en conséquence directe de leur exploitation. Surtout que les enfants victimes de la traite souffrent d’un manque de protection et que ce crime, car c’est un crime d’exploiter les enfants, reste impuni.

Enfin dernier constat, internet est devenu un outil de recrutement très important.

Mais cette recherche ne s’arrête pas seulement au constat, mais propose également des pistes pour mieux comprendre les mécanismes de la traite et pour construire des dynamiques communes entre les associations et institutions au niveau régional et inter-régional.