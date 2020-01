Le dimanche de la Parole de Dieu

Le Pape François invite les fidèles à devenir ou redevenir familiers et intimes des Écritures Saintes qui sont inséparables des Sacrements, notamment de l’Eucharistie. Le « Dimanche de la Parole », aura donc lieu désormais chaque année, le 3e dimanche du temps ordinaire, et il aura pour but que les croyants puissent « comprendre l’inépuisable richesse qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec son peuple ». Lors de la présentation de l’évènement, Mgr Rino Fisichella, le président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation a expliqué : « il est urgent que les catholiques retrouvent le contact avec la Parole de Dieu. L’heure est venue de reprendre la Bible qui dort, parfois poussiéreuse, dans nos maisons, de faire en sorte que cette Parole vivante de Dieu devienne une prière, une méditation, « un instrument qui réveille notre foi », qu'elle fasse partie intégrante de notre vie quotidienne. »

Le programme de ce premier Dimanche de la Parole

Pendant la messe qui sera célébrée dans la Basilique Saint Pierre de Rome, le Pape remettra symboliquement une Bible à 40 personnes représentant différentes réalités de la société : des évêques, des prêtres mais aussi des laïcs comme des ambassadeurs, des gardes suisses, des enseignants, des sportifs ou encore des pauvres au des détenus en semi-liberté. Des représentants des Églises orthodoxes et protestantes recevront également une Bible de la main du Pape dans une démarche œcuménique juste après la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Le Pape François posera un autre geste marquant pendant cette messe du dimanche de la Parole, il intronisera solennellement le lectionnaire qui a été utilisé dans toutes les sessions du Concile Vatican II. Une manière de montrer que le Pape s’inscrit dans la tradition des grands textes du Magistère, comme la Constitution dogmatique Dei Verbum ou l’Exhortation apostolique de Benoît XVI Verbum Domini.

Pour que tous les fidèles de l’Eglise catholique puissent participer à ce dimanche de la Parole, le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation met également à disposition des catéchistes, animateurs en pastorale, religieux et religieuses, diacres et prêtres un document en ligne proposant plusieurs idées et conseils pour l’animation de cette journée ; le texte est disponible en 5 langue dont le français