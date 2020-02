Le patrimoine religieux de Paris est en danger

Pour l’OPR il faut même reprendre «?le plan églises?» imaginé dans les années 1990, par Jacques Chirac. Dans un communiqué Édouard de Lamaze, le président de l'OPR explique que « ce plan églises n'a pas été mené à bien. Nombre de ces édifices sont, depuis des décennies, insuffisamment entretenus, dans leur aspect visuel, dans leur structure, leur décor ou encore leur mise en sécurité ». Pour lui il y a bien des choses sont faites, mais par petits bouts c’est insuffisant.

Où en sont les travaux sur les lieux de culte parisiens ?

L’observatoire du patrimoine religieux a dressé une liste de l’ensemble des travaux lancés par l’actuelle équipe municipale comme à Saint-Eustache ou à Saint-Augustin. Des chantiers sont toujours en cours à la Trinité ou à Saint-Philippe du Roule. Et puis il y a les chantiers qui selon l’OPR devraient être instamment lancés. L'observatoire tient une liste des monuments en danger comme l'église Saint-Ambroise dans le 11ème arrondissement : la croix du clocher nord menace de tomber ; ou l'église orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov dans le 15ème arrondissement qui doit faire réparer son toit.

L’incendie de la cathédrale de Notre-Dame rappelle l’urgence de la remise aux normes des lieux de cultes. L'OPR le regrette : « C’est souvent l’urgence qui paraît dicter les travaux … Il faudrait qu’il y ait un état des lieux précis, édifice par édifice, et que la ville communique plus sincèrement sur l’état des bâtiments qui lui appartiennent… ».

L’observatoire du patrimoine religieux demande 500 millions d’euros

Sur le site de la Ville de Paris, il est indiqué que l’actuelle mandature aurait engagé « pour 140 millions d’euros de travaux d’ici à 2020 » sur 23 édifices. Mais l’OPR demande 500 millions d’euros, sur les 20 prochaines années. Soit un minimum de 25 millions par an. Pour l’association : « La laïcité est le ferment de notre République. Paris a la chance de pouvoir disposer d'un patrimoine qui incarne la richesse de son histoire dans la diversité des consciences »