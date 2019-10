Il ne faut pas confondre le radis légume et le RADIS imaginé par Emmaüs défis qui signifie Restauration AntiGaspi a double Impact social et qui vient répondre à 3 objectifs du développement durable.

Le 1 : à savoir la lutte contre la pauvreté.

Le 2 : la lutte contre la faim.

Le 12 : aller vers une consommation responsable…

On pourrait aussi y rajouter le 11 qui invite à construire la ville et une communauté durable.

L'objectif premier est de lutter contre le gaspi alimentaire, car je ne sais pas si vous le savez, mais chaque année en France ce sont près de 10 millions de tonnes de produits alimentaires qui sont jetées.

Et c’est la société DIPSA spécialiste de l'agroalimentaire à destination des professionnels de métiers de bouche, qui interpelle Emmaüs défis afin de trouver une solution pour ne pas jeter les produits frais invendus et que les professionnels ne la collectent ne peuvent récupérer du fait de leur courte durée de vie. Emmaüs défis trouve une idée et associe sa compétence de collecte à celle de Baluchon une Entreprise solidaire d'insertion qui produit chaque jour des repas éco responsable en Seine Saint-Denis.

Tout cela s'organise en 3 étapes dans un premier temps Emmaüs défis récupère les invendus auprès de ses partenaires. Une tâche qui revient à Salah, l’un des 160 salariés en insertion qui travaille chez Emmaüs Défis. Une fois la tournée faite les invendus collectés sont acheminés vers les cuisines de baluchons ou 4 collaborateurs, eux aussi en insertion par le travail, vont transformer les produits en repas pour être ensuite servie dans des associations accueillant des publics précaires. Une joint venture vertueux de ces deux associations qui permet chaque jour de sauver 100kg d’invendus et de nourrir et vous m'excuserez l’expression ceux qui n'ont pas un radis.

CE QUI CORRESPOND A COMBIEN DE REPAS ?

Environ de 300 repas ce qui correspond à 36 tonnes par an de nourriture sauvé de la destruction. Mais Emmaüs défis ne compte pas s'arrêter là puisque leur souhait à moyen terme est de pouvoir servir 3000 repas par jour en ile de France et d'atteindre d'ici 3 ans les 350 tonnes de nourriture sauvée du gaspillage pour ensuite élargir le concept à d'autres villes et région de France.



Mais au-delà de cette solution qui vise à lutter contre le gaspillage, à insérer des personnes par l'emploi tout en nourrissant correctement des publics précaires, on assiste Antoine à une véritable démarche d'économie circulaire à savoir utiliser toutes les composantes économiques et sociales dans une vision de durabilité, sans rejet dans la nature. Ce qui me permet de dire que le RADIS est nourrissant démontrant une fois encore qu’a tous on peut tout.