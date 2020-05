Les personnes âgées se sentent plus isolées en ville qu'à la campagne

Le Gérontopôle des Pays de la Loire sort une étude nationale sur l'isolement des personnes âgées. 43 % des plus de 80 ans vivent seuls en France. Et les seniors se sentent plus isolés en ville qu'à la campagne. "Quand la ville n'est pas adaptée aux personnes âgées, en termes de transports ou de mobilier urbain, cela génère une peur de se déplacer et un repli chez soi", explique Mickael Blanchet, l'un des géographes auteurs de cette étude.