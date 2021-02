Les religieuses Xavières fêtent les 100 ans de leur congrégation

Cette congrégation de spiritualité ignatienne a été fondée le 4 février 1921 par Claire Monestès. Elle compte aujourd’hui 115 religieuses apostoliques réparties sur trois continents. La majorité est ancrée en France mais les Xavières sont aussi présentes au Canada, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Tchad. Dans les pas de leur fondatrice et dans l’esprit de Saint Ignace de Loyola et de Saint François-Xavier, ces religieuses veulent être attentives aux besoins de la société et de l’Église. "Vivre une vie religieuse souple et intense en plein monde, donc on a une vie communautaire et chacune a une mission à l’extérieur dans une vie professionnelle. Ce qui nous fait vivre c’est ce désir missionnaire de Saint François-Xavier", confie Sœur Nathalie Becquart.

Des femmes enracinées dans le monde

Passionnée du christ et passionnée du monde, Sœur Nathalie Becquart a rejoint la congrégation de religieuses en 1995. Depuis, elle exerce sa mission auprès des jeunes dans l’Église. "Ce qui m’a vraiment touchée et attirée chez les Xavières c'est de sentir des femmes pleinement enracinées dans le Christ et en même temps pleinement enracinées dans le monde. L’enjeu pour nous c’est d’être à la disposition de l’Esprit Saint", ajoute Sœur Nathalie Becquart.

Un ouvrage publié par cinq sœurs Xavières

À l’heure de la crise sanitaire où il faut s’adapter, cinq sœurs Xavières dont Nathalie Becquart publient aux éditions de l’Emmanuel "C’est maintenant le temps favorable, cinq regards de femmes sur la crise". Cinq réflexions incarnées qui ouvrent des chemins d’espérance et invitent au changement. Pour en savoir plus sur ce livre et sur toute la programmation liée au centenaire de la congrégation rendez vous sur leur site.