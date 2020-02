Les Weppes, une zone rurale riche d'histoire et de patrimoine

Direction la région des Weppes, au Sud-Ouest de Lille dans les Flandres. Le nom "Weppes" vient du latin : "ad vesperam". Cela signifie "aux vêpres", car les paysans d’ici prononçaient "aux vep’" pour parler du soir, de la nuit tombante. Une grande plaine située entre deux rivières : la Lys et la Deûle, deux affluents de l’Escaut, un fleuve qui traverse le nord de la France, la Belgique et qui se jette dans la mer du nord. Les Weppes sont contrastés entre zone très urbanisée près de Lille et zone rurale très riche d’histoire et de patrimoine.

Côté patrimoine local, il est intéressant de s'arrêter à l’église Sainte Marie-Madeleine à Englos, un village des Weppes. C’est un rare exemple de l'architecture romane autour de Lille. Elle date du XIIème siècle. Un petit chef d’œuvre qui est l’une des seules églises de la région à avoir traversé 1.000 ans d’histoire. Elle a été construite par des moines bénédictins de Vézelay en grés et en craie. Au XVIIème siècle, les Jésuites de Tournai prennent possession de l’église avec l’accord du pape Sixte V. Mais les jésuites sont chassés de France par Louis XVI en 1783. L’église aurait pu être détruite à la révolution mais elle est sauvée par un seigneur local. Les guerres 14-18 et 39-45 aurait pu encore une fois l’achever mais Sainte Marie Madeleine d’Englos résiste aux obus. Elle est classée "Monument historique" depuis 20 décembre 1920.

Le chœur roman de cette église est recouvert d’une peinture murale du XVème siècle qui relate une procession des reliques de Saint Corneille. Le maître autel du XVIIIème siècle est adossé à une peinture baroque, offerte à l’arrivée des Jésuites. Depuis environ dix siècles, de nombreux pèlerins, parfois venus de loin, viennent à l’église Sainte Marie-Madeleine pour rendre hommage à Saint Corneille qui est le patron du village.