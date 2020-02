Luc Waymel: "l'Etat ne prend pas suffisamment en compte l'école rurale"

A Drincham, une école, une classe

A cette occasion, Stéphanie Gallet reçoit, en duplex de Lille, Luc Waymel. Il est le maire de Drincham, et le président de l’Association des Maires ruraux du Nord. Drincham est une commune située au Nord du Nord, un petit village de 300 habitants. "Quand on vit à Drincham, on n’y travaille pas. Une bonne partie se déplace vers le Dunkerquois. Nous avons aussi des zones artisanales importantes à 10 kilomètres de chez nous" explique le maire.

La thématique de cette journée spéciale sur RCF, c’est l’éducation. Un sujet important pour un petit village comme Drincham. Le village peut compter sur une école, à classe unique. "C’est une école qui tourne à 25 élèves, il y a encore des inscriptions. Mais une seule enseignante qui accueille les enfants de deux à onze ans. Donc sept ou huit niveaux différents pour une seule enseignante. C’est un travail spécifique. Enseigner en zone rurale, c’est particulier. Et malheureusement les services de l’État ne prennent pas suffisamment en considération les spécificités de l’école rurale" ajoute Luc Waymel.



Remettre l'école au soeur du village

Une seule classe, mais une vraie force pour les enfants. "Vous devez perdre l’habitude de faire faire aux enfants la même chose au même moment. Ce n’est pas possible. L’enseignant doit s’occuper d’un groupe pendant qu’un autre est en recherche, alors qu’un troisième groupe fait des exercices. Ce qui implique que des groupes doivent se gérer. Et en arrivant au collège, les élèves sont très autonomes" lance cet ancien enseignant.

Autour de l’école de Drincham, c’est toute la vie qui s’organise. Des fêtes sont célébrées à l’école, ce qui met de l’animation dans le bourg. Par ailleurs, les services municipaux viennent en soutien de ce vivier éducatif en zone rurale. "Nous avons le périscolaire, la cantine le midi, des aides importantes en matière de matériel. On peut beaucoup s’impliquer, c’est du ressort de la commune" précise le président de l’Association des maires ruraux du Nord.



Le maire doit être présent dans les lieux de décision

Après 19 ans à la tête de Drincham, Luc Waymel a fait le choix de ne pas se représenter pour ces élections municipales. Une histoire qui débute dans les années 70, alors qu’il devient secrétaire de la commune, tout en assurant la fonction d’enseignant de l’école, puis de premier magistrat local. Un parcours dont il tire plusieurs fiertés. "La place de la mairie a été réalisée il y a un peu plus de deux ans mais la première réalisation que l’on a fait, c’est la création d’une médiathèque dans la commune, la plus petite médiathèque du Nord" explique-t-il.

En tant que maire d’une petite commune du Nord, Luc Waymel estime que ces collectivités garde toujours un certain pouvoir de décision. "Il faut savoir que même si notre pouvoir en matière de levée d’impôt est moindre, on peut toujours le faire. Un maire doit être très présent dans les lieux de décision : la communauté, les syndicats intercommunaux etc" estime le président de l’association des maires ruraux du Nord.