Ma liste au Père Noël

Moi qui roule en Renault et Dacia, j’hésite encore entre une Ferrari et une Porsche car je me suis dit qu’il fallait changer de statut et en envoyer si je voulais être à la hauteur de mon statut de président national et chroniqueur d’une radio qui monte !

J’hésite également à demander au Père Noel un chauffeur car les déplacements sont nombreux et parfois fatiguant.

J’ai aussi pensé à un moment qu’un voyage aux Seychelles ou dans un autre lieu paradisiaque seul avec mon épouse serait un beau cadeau de Noel de nature à me faire pardonner de mes réveils matinaux du mardi matin liés à ma chronique RCF.



Après avoir longuement discerné, je me suis dit que j’allais demander des cadeaux beaucoup plus simple que ceux-là.

Père Noël, j’aspire à trois cadeaux :

Le premier cadeau, vous évitera des efforts Père Noel car je l’ai déjà reçu en cette fin d’année. C’est de voir notre société qui s’approprie l’économie du bien commun via la réalisation d’un voyage du bien commun à Rome, d’une tribune rappelant l’urgence du bien commun cosignée entre EDC,le Medef, La Cpme et la fondation Entreprendre et des rencontres de l’économie du bien commun qui malgré les grèves ont fait salle comble aux Bernardins. C’est une bonne nouvelle car y a une certaine urgence à réparer la maison commune.



Mon second cadeau serait un chauffeur mais ni pour moi ni pour mon statut, mais un chauffeur de TGV pour que mes enfants puissent revenir à Laval pour les fêtes. Pour beaucoup de famille, je crois que ce serait déjà un beau cadeau. Mais la rencontre que j’ai faite avec une leader CGT sur un direct de LCI samedi dernier me fait dire qu’il y a peu de chance que la grève marque une pause pendant les fêtes.



Le troisième et dernier sera, avec ou sans l’aide de la SNCF, de me retrouver en famille avec mes 4 enfants et mon épouse pour célébrer dans la Joie et la Paix la naissance d’un sauveur et de partager un temps familial joyeux. La présence de tous mes proches au pied du sapin et de la crèche sera certainement mon plus beau cadeau !



Chers auditeurs en ce temps de Noel, émerveillons-nous de tout ce que nous avons déjà reçu. En cette dernière semaine de préparatifs et d’attente, pensons à faire signe aux personnes seules et fragiles. Osons les inviter à nous accompagner à la messe de Noel et à un temps partagé avec nos familles car le pire qui puisse arriver à Noel, que l’on soit riche ou pauvre, ce serait de rester seul.