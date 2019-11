Mar Behnam, une bonne nouvelle venue d'Irak

En mars 2015, dans le village de Khidir, à 35 km au sud-est de Mossoul, les islamistes de Daesh qui occupent alors cette partie nord de l’Irak, attaquent à coup de burin le célèbre sanctuaire de Mar Behnam. Ils détruisent les magnifiques stucs du couvent qui représentaient deux saints mythiques de la région, Mar Behnam et sa sœur Mart Sarah.

Selon la tradition, ces saints du haut-Moyen Age auraient été martyrisés par leur propre père. Depuis, les pèlerins chrétiens mais aussi musulmans et yézidis _ ces adeptes d’une ancienne religion d’origine perse_ se pressaient nombreux à Mar Behnam, pour demander prospérité et fécondité aux saints.

Les islamistes font aussi exploser le martyrion, c’est-à-dire le mausolée de Mar Behnam. Quand la ville est délivrée, en novembre 2016, les habitants se retrouvent face à un édifice totalement effondré, un horrible tas de gravats.

Sous l’impulsion d’une jeune et dynamique ONG française, Fraternité en Irak, l’idée germe alors de faire de la reconstruction de ce sanctuaire fréquenté par toutes les religions présentes en Irak, le symbole de la renaissance :

-du pays

-de son patrimoine

-de l’entente entre les communautés.

L’inauguration a eu lieu en septembre dernier. Le mausolée a retrouvé sa belle couleur ocre et son élégante coupole, recontruite selon les méthodes traditionnelles locales, sous la houlette d’un archéologue irakien.

Pour mener à bien ces travaux, Fraternité en Irak a donné du travail aux entrepreneurs locaux, chrétiens comme musulmans.

Dans le même temps, Mesopotamia Heritage, une autre association française dont j’ai suivi les débuts, travaillait à rassembler le plus de documents et de témoignages possibles concernant cet édifice.

Mesopotamia Heritage a pour but de sauvegarder la mémoire du patrimoine chrétien et yézidi de la région. Celui-ci est menacé d’effacement à cause des destructions mais aussi de l’exil d’un grand nombre d’Irakiens de ces deux confessions.

Pourquoi nous parler de cette renaissance aujourd’hui ?

Eh bien, parce que le 30 octobre dernier, alors que j’assistais aux Assises européennes du patrimoine culturel, un représentant de la jeune fondation internationale Aliph a expliqué comment sa structure avait financé et accompagné, parmi vingt-cinq projets … la restauration exemplaire du martyrion de Mar Behnam.

Les défenseurs de la culture veulent démontrer à l’Union européenne que le patrimoine peut être un outil intéressant pour la diplomatie et la paix. Le cas concret de Mar Behnam prouve c’est vrai et réaliste : La paix se construit dans tous les sens du terme. Voilà bien un projet qui devrait séduire l’Europe !