Mehdi Djaadi: "une histoire d'amitié intime avec Jésus"

Mehdi Djaadi est comédien. Il a grandi dans une famille musulmane, dans une cité HLM de Saint-Etienne. Une famille très pieuse d’un côté, de l’autre, l’école et la délinquance. Lorsqu’à 16 ans, il a découvert que Jésus pouvait être son ami. Il est actuellement à l’affiche d’un one man show autobiographique, "Coming Out", qui raconte sa conversion à la foi catholique.



Un coeur à coeur avec Jésus

Sa conversion, il la doit au zèle d’un pasteur protestant qui lui a offert une Bible. "Ensuite, Dieu s’est révélé à moi à travers sa Parole. J’ai rencontré un Jésus qui me semblait plus grand que celui du Coran. A débuté une histoire d’amitié intime avec Jésus. Je savais que c’était un prophète qui a fait des miracles, né d’une Vierge. On parlait beaucoup de lui, mais il n’avait pas de généalogie, ni de filiation divine. Il venait annoncer le prophète Mahomet. C’est ce que j’avais comme référence" explique le comédien.

Cette idée que Jésus pouvait être son ami était alors toute nouvelle. "A l’époque je faisais mes prières comme je pouvais. J’avais peur de Dieu, mais pas de crainte. Je faisais pas mal de bêtises à côté. J’avais toujours l’impression de devoir rattraper quelque chose. Ce cœur à cœur avec Jésus a totalement transformé ma façon de concevoir Dieu, qui n’était pas juste une entité supérieure que je devais écouter, mais une trinité que je devais suivre" ajoute-t-il.



"Des amis m'ont tourné le dos"

A la lecture des Evangiles et des psaumes, Mehdi Djaadi avance sur son chemin de foi. "Cela m’a posé des tas de questions sur ma vie, sur mon existence, sur le fait de le suivre, de porter ma croix, de remettre ma vie entre ses mains. À partir de là je vais essayer de me mettre à sa suite" lance-t-il. Une conversion avec un épisode marquant : une retraite dans un monastère, puis une rencontre très réelle, mystique, lors d’une adoration.

Mehdi Djaadi découvre la foi chrétienne avec un pasteur protestant. Pourtant, il devient catholique. "J’avais la sauce, il me manquait la viande. Tout cela s’est fait en douceur, avec les sacrements. J’avais une espèce de plénitude de tout ce que je vivais en tant que chrétien" explique le comédien. Une conversion qui pose néanmoins quelques problèmes dans son entourage. "Des amis m’ont tourné le dos, cela a été compliqué pour les personnes qui l’ont appris. Avec la famille aussi. Pour moi qui était sincère dans ma démarche, j’avais minimisé le fait que cela allait créer autant de problèmes avec mes amis, ma famille. Aujourd’hui, c’est toujours compliqué, mais on essaie de faire en sorte que ça aille" témoigne-t-il.



"Un problème de liberté de choix dans la religion musulmane"

De son passé en tant que musulman, Medhi Djaadi n’en garde que des souvenirs. "Il n’y a pas d’attaches religieuses. Tout simplement des souvenirs, sans trop de nostalgie" explique celui que l’on peut entendre chanter des sourates du Coran, dans son spectacle. Des souvenirs qui n’empêchent pas les menaces de mort, qu’il évoque là encore sur scène. "Il y a des menaces. Les réseaux sociaux permettent à chacun de dire ce qu’il veut. J’essaie de ne pas les prendre en considération et de suivre ma route, toujours avec sincérité et authenticité" lance le comédien.

Les conversions dans l’islam ne sont pas simples. Mehdi Djaadi en est la preuve. Pourtant, il n’est pas le seul. "De plus en plus, je rencontre d’anciens musulmans convertis. C’est très réconfortant. Il y a un problème de liberté de conscience et de liberté de choix dans la religion musulmane. Cela peut poser certains problèmes, notamment pour des personnes qui viennent de pays du Maghreb" conclut-il.