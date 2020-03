Migrants et familles d'accueil, quand le confinement favorise la rencontre

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne. Chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, et chaque soir de 21h à 22h, nous vous proposons des rendez-vous exceptionnels où vous avez la parole.

Le programme JRS Welcome

Safo est arrivé en France il y a un peu plus d’un an et demi. Ce jeune syrien est étudiant au Centre international d’études françaises (CIEF) à Lyon, où il suit une formation en langue française pour les étudiants étrangers.

Depuis son arrivée en France Safo est hébergé par une famille dans le cadre du programme JRS Welcome, proposé par le Service jésuite des réfugiés (JRS). Il est donc installé chez Régine et Daniel. Et depuis une semaine, ils sont confinés. Ils vivent donc tous les trois 24 heures sur 24.



Le temps... de la rencontre

Régine et Daniel accueillent des demandeurs d’asile avec JRS Welcome depuis sept ans. D'habitude, les demandeurs d’asile sont présents pour le petit-déjeuner, puis vaquent à leurs occupations. La règle du confinement veut qu'ils partagent leurs journées ensemble : "On discute, on bricole on fait la cuisine ensemble et on mange", partage Régine avec enthousiasme.



nous ne sommes pas égaux face à l'épidémie

"J’ai la chance d’être dans un pays qui prend l’épidémie au sérieux." Safo exprime sa gratitude à l’égard de Daniel et Régine. Beaucoup de ses amis n’ont pas la même chance que lui : certains vivent encore dans des conditions difficiles au Moyen-Orient, rendues plus éprouvantes encore par l'épidémie du coronavirus.