Paix et dialogue, les enjeux missionnaires de la communauté Sant'Egidio

Il s'agit de l'une des plus grandes manifestations pour la paix au niveau mondial, qui a pour but de donner des réponses concrètes de paix et de dialogue. Trois jours d'échanges en présence de centaines de représentants des religions mondiales mais aussi d'autorités institutionnelles et du monde de la culture. Sant'Egidio veut renouveler les rencontres dans "l'esprit d'Assise", prière interreligieuse initiée par le pape Jean-Paul II, en 1986. Les explications de Valérie Regnier, présidente de la communauté Sant' Egidio en France.