Un matin qui n'est pas comme les autres. Un matin de clarté. Les enfants ont guetté dans la nuit les signaux d’une fête, les signaux des cadeaux... Le cadeau est dans la crèche.

Un enfant porte l'espérance des hommes

C’est un enfant, un tout-petit, qui porte en lui la lumière du monde, l’espérance des hommes, celle des petits. Pour preuve, dans la nuit, ce sont les bergers qui se sont levés, éveillés par une immense lumière dans le ciel, et le chant d’une multitude d’anges annonçant la naissance d’un Sauveur, du Fils de Dieu, une grande joie pour tous, pour le monde. Des bergers ! C’est-à-dire vraiment les petits, dans l’échelle des métiers, les derniers de tous, mais de ceux qui veillent dans la nuit.



Le chant des anges

Et la nuit des hommes s’est illuminée, la nôtre. Dans la nuit, ils se sont rendus à Bethléem. Tandis qu’ils gardaient leurs troupeaux, le ciel s’est ouvert et l’ange du Seigneur leur est apparu, et avec lui une myriade d’anges. Si l’on prête l’oreille, il me semble qu’en ce petit matin l’air vibre encore de leur chant, et l’on rêverait qu’il emplisse la terre jusqu’en ses endroits les plus reculés, un chant entré dans nos mémoires au fil du temps. Nous en connaissons la musique.

Mais les paroles, étonnantes, que l’on ne peut entendre trop vite ou d’une oreille distraite. Des paroles qui nous sont familières, mais qui sont subversives : elles inversent la nuit, font passer à la clarté : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », voilà pour les cieux, mais c’est immense, et la réplique sur la terre est abyssale : "Paix sur la terre aux hommes qu’il aime." Les hommes qu’il aime, c’est l’humanité toute entière : oui, paix aux hommes car il les aime !

Le ciel rejoint la terre

Il est des jours comme aujourd’hui où, plus que d’autres, le ciel et la terre se rejoignent et semblent se toucher. C’est cela le mystère. Et il nous touche en ce jour de Noël. Dès les premiers siècles, les Pères de l'Église ont médité ce mystère de l’Incarnation.

Saint Irénée, deuxième évêque de Lyon, au IIe siècle, a des paroles fulgurantes : "Dieu s'est fait homme, dit-il, afin que l'homme devienne Dieu.". Une réflexion qui sera sans cesse reprise au fil des siècles, car elle est au cœur de la foi chrétienne : "Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu." Quand Dieu naît, il choisit les chemins humains, les nôtres. Joyeux Noël !