Pays-de-la-Loire: Les anti-éoliennes demandent à faire respecter un principe de précaution

Un moratoire de 2 ans, c’est ce que demandent les 5 fédérations d’associations anti-éoliennes des Pays-de-la-Loire à Christelle Morançais, présidente de région. Deux personnalités du monde de la culture et du patrimoine régional s’engagent à leur côté : Philippe de Villiers, fondateur du Puy du Fou et René Martin, créateur de la folle journée de Nantes. Selon ces opposants, quelques 1061 éoliennes sont installées sur le territoire régional ou sur le point de l’être et en Maine-et-Loire, ce sont 47 éoliennes et 86 projets en attente de construction. Nous ne parlons avec Bernadette Kaars, présidente de la fédération Vent d’Anjou.