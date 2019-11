Poulidor avec qui le hasard m’a fait prendre une fois l’apéritif dans un salon où il présentait son livre, homme chaleureux et fort sympathique, vient de s’éteindre, Son nom est gravé dans le cœur de tous les Français qui l’on suivi dans ses Tours de France, avec son adversaire Anquetil, et tout le monde se souvient de ses combats cyclistes homériques avec cet autre grand champion.

C'est en 1964 que commence sa légende : Poulidor arrive en effet second du Tour de France derrière Anquetil, à cinquante-cinq secondes de distance, et toute la France se lève pour encourager celui qui allait devenir l’éternel second. Et on se souvient donc de ce combat au coude à coude, et au bout de soi-même dans l’ascension du Puy-de-Dôme, au pied de Clermont-Ferrand, et la télévision avait rendu cette étape extraordinaire, d’efforts presque à la manière d’une tragédie antique.

Et Poulidor emportait la sympathie de tous, il représentait le terroir, si courageux, et si en fait Anquetil gagnait, tout le monde applaudissait Poulidor, avec un cri du cœur qui était devenu un slogan « Allez Poupou ». Poulidor, c’est aussi un symbole de fidélité, il fera toute sa carrière au sein da la même équipe cycliste l’équipe Mercier. Il a fait le Tour de France de 1962 à 1976, et il eut le record des podiums, sans jamais porter le maillot jaune. Enfant de la Creuse, il vient de décéder dans la Haute-Vienne, incarnant la ténacité. Et d’une certaine façon, il passe dans la langue française comme une antonomase…

Une antonomase, rappelle le dictionnaire de l’Académie, c’est un nom propre énonçant une qualité et qui est utilisé comme nom commun. Par exemple être un Einstein, un Dom Juan, un Harpagon. Le mot antonomase est construit avec anti, qui peut vouloir dire « à la place de » et « onomas… », désignation par un nom.

Alors, un Poulidor, c’est une personne formidable qu’on aime profondément et qui même s’il arrive toujours second et jamais premier, est le premier dans nos cœur. Et pour Poulidor, cela se double d’un message affectif que scandait la foule : « Allez Poupou ». Rappelons-le le mot « poulidor » est un patronyme porté surtout dans la Haute Vienne, variante de l‘ancien nom de baptême Polydore, fils de Priam et Prince troyen selon Homère. Eh bien oui Poulidor fait partie de notre mythologie !