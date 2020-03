A quoi sert l'OMS?

Comme beaucoup d’organisation onusienne on ne sait pas forcement à quoi elles servent précisément l’OMS est créée en 1948 et à pour mission principale de diriger et de coordonner la santé mondiale au sein du système des Nations Unies et compte 192 membres.

Ses actions sont très variées : établissement de normes, veiller à ce que les médicaments essentiels soient disponibles, des conseils de comportement alimentaire (comme la fameuse recommandation « cinq fruits et légumes par jour »), la lutte contre les maladies infectieuses et les épidémies, la recherche médicale sur les vaccins et pour cela elle dispose d’un budget de 4.4 milliards de dollars.

En cas de crise sanitaire mondiale, l'OMS forme en son sein un comité d'urgence, chargé d'émettre des recommandations au directeur général, composé de responsables internationaux spécialisés dans différents secteurs médicaux.

Un dispositif qui a été mis en place en 2005, après l'épidémie de SRAS, pour être déclenché Il faut au moins deux choses : qu'il y ait une épidémie grave dans un pays, et qu'il y ait une démonstration avérée de transmission de personne à personne dans au moins un autre pays.

Elle peut alors demander aux états de renforcer leur surveillance dans les lieux publics, aéroport, de mettre en place des mesures de confinement, mais si « Ces recommandations s'imposent aux États membres » elle ne permet pas au sens onusien du terme de sanctionner.

Une organisation cependant souvent controversée et particulièrement d’avoir un peu tardé en ce qui concerne cette crise

Tout simplement parce que cette organisation reste politique et que l’OMS est à la santé ce que le conseil de sécurité est à la paix et quand on trouve parmi les 15 membres un Chinois on imagine parfaitement que le politique prend d’abord le pas sur la santé internationale ce que confirme le Monde, puisque le représentant chinois aurait déclaré lors des premières rencontres en février qu'il « était hors de question de déclarer » une telle urgence.

Dans d’autres crises comme pour ZIKA ou le H1N1 on a reproché à l’OMS d’avoir subi des pressions non pas d’un pays, mais des lobbies pharmaceutiques. Suspicion dont l’OMS fut lavée par un rapport officiel en 2011.

Dans tous les cas l’OMS reste un acteur majeur et incontournable ne serait ce que pour son travail de coordination, de prévention et d’action dans le domaine de la santé et de la recherche internationale.