Rassemblements dans les lieux de cultes: un référé-liberté déposé

Le décret du 29 octobre dernier interdit toute cérémonie dans les lieux de culte, à l’exception des mariages qui pourront se tenir avec six personnes et des obsèques avec 30 personnes. Pour nous, ne pas pouvoir célébrer en public est une atteinte à la liberté des cultes. Nous avons donc en effet participé au dépôt d’un référé-liberté auprès du Conseil d’État. Il s’agit d’une requête qui demande de prendre en urgence des mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale. Le juge a 48 heures pour se prononcer, nous devrions donc avoir une réponse avant dimanche prochain.

Assurer la défense des intérêts spirituels des familles

La mission des AFC est, entre autres, "d’assurer la défense des intérêts spirituels… des familles". On nous a expliqué que seuls les commerces indispensables restaient ouverts dans cette période de reconfinement. Mais le contenu de nos caddies n’est pas la seule chose indispensable à la vie des familles ! L’Homme ne vit pas seulement de pain ! Nous avons aussi besoin, chacun, de nourrir notre foi en communauté, que nous soyons chrétiens, juifs ou musulmans. Cette dimension verticale de nos vies est ce qui lui donne son sens, son espérance, son horizon. C’est encore plus indispensable dans le contexte actuel. Nous avons besoin de respirer plus haut et plus large simplement parce que la vie ne se réduit pas à sa dimension biologique.

L'apport indispensable des religions dans la société

Pratiquer se religion n’est pas un loisir de fin de semaine comme on se retrouverait pour faire du sport ! Les croyants assurent le service de la prière pour tous ceux qui croient ou ne croient pas. C’est ce que disait déjà la lettre à Diognète, au IIème siècle : "ce que l’âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L’âme est répandue dans les membres du corps comme les chrétiens dans les cités du monde". Respecter la liberté religieuse reconnaît cet apport unique et indispensable des religions dans la société. La dignité de l’homme passe par la liberté religieuse. Saint Jean-Paul II affirmait même "qu’elle est à la base de toutes les autres libertés". Nous demandons donc le respect de cette liberté fondamentale !