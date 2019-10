C’est un mot qui nous concerne bien sûr au premier chef, et dont l’étymologie est forcément instructive, mais nous allons constater qu’on nous a en réalité proposé deux étymologies distinctes. Eh bien sûr une seule est juste.

A dire vrai c’est à Cicéron, né en 106 avant Jésus-Christ, et qui fut homme d’État romain, avocat, écrivain et orateur remarquables, que revint la première explication du mot religion. Il fait venir en effet le mot latin religio de la racine relegere, où l’on repère le verbe legere, signifiant ramasser, et au sens figuré, lire, avec donc au total, pour relegere le sens de « recueillir, rassembler », d’où serait venu le mot relegio, la fait de marquer une attention scrupuleuse, une grande conscience, d’où la vénération, qui rassemble, et donc le respect religieux.

L’idée du rassemblement convient bien à la notion profonde de religion. Quant à l’autre interprétation étymologique, elle vient aussi d’un Romain, Lucrèce, poète et philosophe du premier siècle avant Jésus-Christ. Pour lui, donc également intéressé par l’origine du mot religio, religion, il a avancé que ce serait un dérivé du verbe « religare », relier.

C’est une étymologie qui est très contestée, mais fréquemment reprise parce qu’évidemment l’idée de relier les êtres est aussi sémantiquement belle. Quoi qu’il en soit, rassembler, ou relier, ce sont de belles idées. Il semblerait qu’en langue française, la première fois que le mot « religion » a été attesté par écrit, c’est dans l’expression « église de religiun », en 1130.

En fait, il est beau de repérer aussi que le mot « église », vient du latin ecclesia, lui-même issu du grec ekklesia, qui signifiait « assemblée », sens proche donc du mot « religion », l’église correspondait en effet à toute assemblée réunissant les premiers chrétiens. Les auteurs de mots croisés n’ont pas tenté de définir le mot religion, mais ils se sont régalés avec le mot église.

J’ai retenu bien sûr le jeu de mots sur un verbe d’abord, où on propose pour « église », bâtiment pour officier, le verbe officier bien sûr. Et puis aussi, « chambre d’autel », entendons par chambre une grande pièce et bien sûr autel, a u t e l. « Feu que l’exemple entretient », voilà aussi une belle définition du mot religion.