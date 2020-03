Répliques de cinéma

Le cinéma est connu pour ses images bien sûr mais aussi pour ses répliques célèbres. Il y a celles qui font partie des dialogues, il y a aussi celles des acteurs ou réalisateurs entre eux. Dans tous les cas, elles font le régal des cinéphiles et comme, grâce à Valérie de Marhnac, on l’est tous, on va pouvoir en donner quelques-unes.

Du verbe latin replicare, signifiant « plier en arrière », « replier ». Au départ, il veut juste dire « répondre », quand il entre en français au XIIIe siècle, mais très vite, il va vouloir dire répondre vivement, et même de manière cinglante, comme un coup de serpe dans la conversation. Par exemple on raconte qu’il y eut une rencontre publique entre la belle actrice américaine Cyndie Crawford et Amanda Lear. La première, s’adressant ainsi à Amanda Lear : « Merci de m’avoir envoyé votre livre, je l’ai adoré. Mais dites-moi qui vous l’a écrit ? » Première vacherie. Réplique d’Amanda Lear : « Je suis ravie que vous ayez apprécié mon livre. Mais dites-moi, qui vous l’a lue ? ».

On dit aussi que deux élèves de Louis Jouvet en le voyant arriver toujours assez mal habillé, l’un des deux doucement dit à l’autre : « Attention voilà le patron avec ses écrases-merde », en parlant de ses chaussures. Et Jouvet, à l’oreille fine, de répliquer : « Justement, fait attention, p’tit gars ! j’arrive ! » Et puis il y a les répliques des films, légendaires parfois.

On va citer ceux échangés dans les films Tenue de soirée : « Comment tu fais pour avoir autant de pognon ? – Ben, j’ai beaucoup de poches… » Ou encore : « Ça sent la fraude fiscale… - À quoi tu vois ça ? –À l’épaisseur de la moquette ». Citons aussi dans Drôle de couple : « En d’autres termes, je suis renvoyé. – Pas en d’autres termes, ceux-ci sont parfaits ! » Dans Est-ce bien convenable ? : « Je vous dérange. – On ne me dérange jamais quand je mange avec ma belle-mère… » Ajoutons encore celle-ci extraite du Tatoué : « J’avais cinq lettres des impôts pour vous, alors je suis monté… - Ça tombe bien, j’allais allumer le feu… » Ou, très courte, dans Miller’s Crossing : « Donc tu veux le tuer… - Pour commencer oui… » Et puis, dans L’Homme au Pistolet d’or : « J’aime les femmes en bikini… elles ne portent pas d’arme ». Oui, mais méfiance si c’est Raquel Welsh… Attention James Bond.