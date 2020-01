Retour des Antilles

C’est chose faite depuis la semaine dernière .

Au-delà des clichés sur le soleil la douceur de vivre, la musique et le ti punch, j’ai découvert des départements pauvres, si l’on prend le critère monétaire avec un revenu médian de 1000e contre 1600e pour l’ensemble de la France ; des départements qui vieillissent et perdent chaque année un peu plus de population, la population jeune notamment qui part faire des études, reste ensuite en métropole et revient éventuellement à l’âge de la retraite. Les jeunes qui restent et qui sont peu qualifiés connaissent un chômage massif et ravageur. Les 2 îles dépendent à 80% des importations

Des signes d'espoir ?

Oui bien sûr, d’abord des solidarités familiales et communautaires qui restent fortes malgré tout et je l’ai vu dans le dynamisme des équipes du Secours catholique. Une Eglise vivante, jeune, fervente qui n’est pas épargnée par la désaffection des jeunes et la crise générale mais qui reste très présente et très en phase avec le SC. Tous les bénévoles sont impliqués dans les paroisses et les actions sont menées en parfaite harmonie ce qui n’est pas toujours évident en métropole hélas.

Des actions originales ?

2 épiceries sociales itinérantes en Martinique, Boutique BO KAY, en partenariat avec des CCAS pour conjuguer accès à l’alimentation et aux autres droits , convivialité , plaisir de cuisiner ensemble et coup de pouce au budget familial. Un groupe d’entraide de parents nous a expliqué la force qu’ils trouvaient en eux en partageant sur leurs difficultés.

Un jardin d’insertion pour des détenus en fin de peine, en Guadeloupe, avec des projets d’apiculture ou pisciculture qui ouvrent un avenir aux détenus et en même temps fournit des légumes bio à des familles précaires .

Un coup de cœur ? La rencontre de la veuve de Pointe à pitre ! Comme la veuve de l'Evangile une petite dame âgée s’est présentée à l’accueil pour sortir précautionneusement son don : un petit billet de 10e ! Geste très émouvant d’une femme qui a servi toute sa vie comme domestique et vit aujourd’hui avec une minuscule retraite.