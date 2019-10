A Rodez, Emmanuel Macron va débattre sur les retraites

Faudra-t-il travailler plus longtemps ? Comment seront calculées nos retraites ? Les régimes spéciaux disparaîtront-ils ? Autant de questions qui agitent les Français et l'exécutif à l'aube d'une nouvelle réforme des retraites. En mars dernier, le baromètre 2019, "les Français, l’épargne et la retraite" réalisé par Ipsos pour le Cercle des Epargnants, montrait que 74% des Français se disent inquiets lorsqu'ils pensent à la retraite. Ils s'inquiètent notamment de manquer d’argent au moment venu. Et plus de sept actifs sur dix estiment qu'ils ne disposeront pas des ressources suffisantes à la retraite. Focus sur un serpent de mer à la française !