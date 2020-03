"Si le Fils vous rend libres, réellement vous serez libres" (Jn 8, 31-42)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui :

« Si vous demeurez fidèles à ma parole,

vous êtes vraiment mes disciples ;

alors vous connaîtrez la vérité,

et la vérité vous rendra libres. »

Ils lui répliquèrent :

« Nous sommes la descendance d’Abraham,

et nous n’avons jamais été les esclaves de personne.

Comment peux-tu dire :

“Vous deviendrez libres” ? »

Jésus leur répondit :

« Amen, amen, je vous le dis :

qui commet le péché

est esclave du péché.

L’esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison ;

le fils, lui, y demeure pour toujours.

Si donc le Fils vous rend libres,

réellement vous serez libres.

Je sais bien que vous êtes la descendance d’Abraham,

et pourtant vous cherchez à me tuer,

parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous.

Je dis ce que moi, j’ai vu

auprès de mon Père,

et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu

chez votre père. »

Ils lui répliquèrent :

« Notre père, c’est Abraham. »

Jésus leur dit :

« Si vous étiez les enfants d’Abraham,

vous feriez les œuvres d’Abraham.

Mais maintenant, vous cherchez à me tuer,

moi, un homme qui vous ai dit la vérité

que j’ai entendue de Dieu.

Cela, Abraham ne l’a pas fait.

Vous, vous faites les œuvres de votre père. »

Ils lui dirent :

« Nous ne sommes pas nés de la prostitution !

Nous n’avons qu’un seul Père : c’est Dieu. »

Jésus leur dit :

« Si Dieu était votre Père,

vous m’aimeriez,

car moi, c’est de Dieu que je suis sorti

et que je viens.

Je ne suis pas venu de moi-même ;

c’est lui qui m’a envoyé. »



Source : AELF

Méditation Père Sébastien Antoni

« Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. »

Nous sommes loin des techniques de tous ces maîtres qui se proclament au nom de Dieu « maîtres de la vérité » pour maintenir dans leurs filets toutes les personnes en quête de vérité et de liberté…

Quand Jésus appelle les premiers apôtres à devenir « pêcheurs d’hommes », c’est justement tout le contraire qui se passe. C’est un peu comme s’il leur disait : maintenant, occupez vous et préoccupez vous du sort de l’homme et de la femme, de leurs libertés et de leurs dignités. Abandonnez vos filets et vos vieilles méthodes. Mais épanchez vos cœurs vers ma Parole qui fait toutes choses nouvelles, celle qui frappe à la porte des cœurs et qui attend qu’on lui ouvre pour entrer. Ma Parole n’aliène pas mais libère. Elle donne à chacun et à chacune de descendre dans ses profondeurs pour laisser remonter à la lumière un trésor caché. Car en chacun, il y a un trésor ou comme le dit si bien le Concile Vatican II, un « sanctuaire où tout être est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre… cette voix, qui ne cesse de le presser d’aimer et d’accomplir le bien et d’éviter le mal, au moment opportun… une loi inscrite par Dieu au cœur de l’homme ; sa dignité est de lui obéir, et c’est elle, sa conscience, qui le jugera (GS16) ».

Notre maître n’est pas à l’extérieur mais à l’intérieur. La loi n’est pas à imposer aux autres mais s’impose d’elle-même en nous. Les disciples du Christ se reconnaissent donc à Sa Parole qu’ils ne cessent d’intérioriser pour chercher la vérité qui rend libre, libre d’être pleinement soi-même… ce chemin n’est pas à l’extérieur mais à l’intérieur…