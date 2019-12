Tournés vers Bethléem

Ce soir, cette nuit, nous fêtons Noël. Le Messie attendu est un Messie humble. Celui que le monde attend, c’est le Prince de la Paix. Et je comprends que ces mots ont du poids dans un monde aux bruits de guerre et lourd de conflits. On dit parfois que l’Ancien testament est violent. Pas étonnant : Dieu y fraie un chemin de paix dans la traversée d’opacités lourdes. Et ce que nous fêtons à Noël, c’est que Dieu épouse l’histoire des hommes, notre histoire.

L'annnonce du prophète Isaïe

Un des textes messianiques les plus lumineux de la Bible nous vient d’Isaïe, au VIIIe siècle av. J.-C., vers 735 ! Au nord de la terre d’Israël, c’est la terrible déferlante des armées assyriennes, qui sèment la destruction, la terreur, la violence. Le roi Achaz, à Jérusalem, tremble, comme tous. C’est une période noire. Un homme se lève, le prophète Isaïe. Il a la parole libre. Une parole de foi et d’espérance qu’il va puiser du côté de Dieu.

Isaïe il annonce au roi affolé la venue d’un roi plus grand, comme le signifie son nom : Emmanuel, Dieu avec nous, non pour le combat, mais pour la paix, un messager de paix. C’est un des textes que l’on entend dans la nuit de Noël.

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés.

Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ». Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers !

Les yeux tournés vers Bethléem

Les mots d’Isaïe ont la beauté de ceux des poètes. "Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, de conseil et de force, de connaissance et de respect du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, et se prononcera en faveur des humbles…" (Is 11, 1-4)*.

Le prophète Michée, au même moment, huit siècles av. J.-C., tourne les yeux vers Bethléem, le plus petit des clans de Juda, dont naîtra pourtant celui que l’on attend. Les yeux sont tournés vers Bethléem. C’est Noël. Le monde attend des hommes et des femmes intégralement disponibles au projet de Dieu.

