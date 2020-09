Trump et l'Europe

Trump joue les incendiaires. Sa campagne présidentielle, de plus en plus agressive envers les Noirs, inquiète beaucoup d’Américains… et stupéfie le reste du monde, notamment les Européens. Cela dit, du point de vue de l’Europe, Trump pose aussi un problème économique et géopolitique. C’est le changement d’axe de la politique américaine. Et Trump n’est pas le premier président américain à poser ce problème (même si lui le fait brutalement).

Déjà sous Obama, Washington regardait vers le Pacifique et l’Asie, et commençait à se détourner de l’Europe. Sous Trump c’est devenu flagrant : la politique américaine ne ménage plus l’Europe. Elle traite l’économie européenne en adversaire. Elle inflige des sanctions aux entreprises européennes qui n’obéissent pas aux consignes américaines : par exemple à l’encontre de pays tiers comme la Russie, qui concurrence sérieusement les Etats-Unis dans l’exportation de gaz.

Enfin, Trump et le Pentagone veulent faire de l’OTAN une simple annexe de la géostratégie américaine, selon laquelle les Européens devraient s’engager pour des intérêts qui ne seront pas les leurs. Faute de quoi Trump menace de laisser tomber purement et simplement l’OTAN ! Et on sait qu’il le souhaite. Si cet homme est réélu en novembre prochain, cette situation ne fera que s’alourdir. Les Européens ne pourront plus faire comme si leur sécurité était assurée par l’Amérique. Ils seront alors forcés de prendre leurs responsabilités et de se donner les moyens d’une politique économique et militaire autonome, avec tout ce que ça suppose dans le monde du XXIe siècle. Autrement dit, bâtir ce que de Gaulle appelait “une Europe européenne” : projet que sous Mitterrand aussi la France proposait au reste de l’Europe, et auquel Macron semble rêver aujourd’hui à certains moments. Mais est-ce possible ? Les Français ne sont-ils pas les seuls pour l’instant à soutenir ce projet ? En fait, les Français ne sont-ils pas les seuls partisans d’une “Europe puissance”, au sens gaullien de ce mot ? Et ça, c’est encore une autre affaire.