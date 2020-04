Un couvent touché par le coronavirus: le témoignage bouleversant d'un religieux

Le couvent des capucins de Crest, dans la Drôme, a été fortement touché par l'épidémie de coronavirus. L'un des religieux, Frère Marc, devrait bientôt sortir de l'hôpital, mais cinq des 11 membres de la petite communauté ont succombé au Covid-19 . Ils ont été accompagnés dans leurs derniers jours par l'un des leurs, Frère Hubert Le Bouquin, un ancien infirmier qui confie son "bonheur" d'avoir été à leur chevet.



le "bonheur" de Soigner ses frères

Est-ce un hasard ? Quand l'épidémie de coronavirus se déploie en France et que le confinement est imposé, Frère Hubert Le Bouquin est de passage au couvent de Crest, dans la Drôme. Ce frère capucin vit habituellement en Algérie, où il est vicaire général de l'évêque d'Oran, Mgr Jean-Paul Vesco. Ancien infirmier, il se retrouve "en situation de soigner ses frères". D'une voix calme, il confie : "Pour moi ça a été du bonheur."



le soin et l'attention

Le premier des capucins à déclarer les symptômes du virus est Frère Emmanuel, 95 ans. Frère Hubert restera à son chevet jusqu'au bout, comme pour les quatre autres religieux emportés par la maladie. Un accompagnement où "beaucoup de choses se sont exprimées, de gestes, de tendresse, d'attention... Un abandon d'enfant... il y avait quelque chose de très maternel". Hubert Le Bouquin se souvient de Frère Pierre qui lui répétait "tu es une maman pour moi".



des vies données aux autres et à dieu

Tout le temps qu'a duré la maladie ils ont "revisité l'histoire" des frères. Ces hommes, qui avaient tous plus de 80 ans, étaient de santé fragile : ils avaient les "pathologies" que l'on a quand on a eu une longue vie donnée aux autres et à Dieu. "Quand on vit vraiment, le corps en paie le prix", dit Fr Hubert. Ses frères ont "payé le prix de l'engagement de leur vie".

Créé en 1608, le couvent des frères mineurs capucins à Crest est le plus ancien de l’ordre. La petite fraternité qui y vit "a reçu pour mission particulière l’accompagnement des frères anciens", peut-on lire sur leur site internet. Un couvent qui a notamment vu passer entre ses murs un certain... Frère Philippe, futur abbé Pierre.



ÉCOUTER ► frère Hubert Le Bouquin au micro de de Corentin Dubois